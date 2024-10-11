Detroit'te 7 Yaşındaki Kıza Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
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Detroit'te 7 Yaşındaki Kıza Bıçaklı Saldırı

73 yaşındaki Lansky, 7 yaşındaki Arap kıza bıçakla saldırdı. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.

11.10.2024 23:46
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ABD'nin Detroit kentinde 7 yaşındaki Amerikalı Arap kız çocuğuna bıçakla saldıran kişi tutuklandı.

Detroit News'in haberine göre, 73 yaşındaki Gary Lansky, 8 Ekim'de parkta oynayan 7 yaşındaki Amerikalı Arap kıza bıçakla saldırdı.

Çocuğun boğazını kesmekle suçlanan Lansky, Detroit'teki 36. Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkarıldı.

Cinayete teşebbüsle suçlanan Lansky tutuklanırken duruşma 16 Ekim'e ertelendi.

4 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya olan Lansky için 2 milyon dolar kefalet bedeli belirlendi.

Saldırıdan yaralı kurtulan çocuğun tedavisinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Detroit'te 7 Yaşındaki Kıza Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

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