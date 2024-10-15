Dev Panda Bao Li, ABD'ye Yolculuğa Çıktı

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CHENGDU, 15 Ekim (Xinhua) -- Dev panda Bao Li'yi (erkek) Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'daki Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı'na götüren görevliler, 14 Ekim 2024.

15 Ekim 2024'ün ilk saatlerinde üç yaşındaki dev panda Bao Li (erkek) ve Qing Bao (dişi), Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi'ndeki yeni yuvalarına doğru yola çıktı. Çin bu yıl ABD'ye ikinci kez dev panda göndermiş oldu. (Fotoğraf: Çin Dev Panda Koruma ve Araştırma Merkezi/Xinhua aracılığıyla)