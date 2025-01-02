Dev Pandaların Yıldönümü Kutlaması

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CHONGQİNG, 2 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing belediyesine bağlı Yongchuan ilçesinde bulunan Locajoy Hayvan Tema Parkında'ki dört dev panda için parktaki birinci yıldönümleri vesilesiyle yeni yılın ilk gününde kutlama düzenlendi. Pandalar, geçen yıl parka gelişlerinden bu yana bakıcılarının özenli bakımı sayesinde yeni çevrelerine başarıyla uyum sağladı. Pandalar, rahat davranışları ve sevimli görünüşleriyle ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.