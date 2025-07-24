Devlet Bahçeli\'den Orman Yangınları Açıklaması: \'Çok Üzülerek Belirtmek İsterim\'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Çok üzülerek belirtmek isterim ki; yeşilimizi, ormanlarımızı ve orman hayatını muhafaza etmek suretiyle kahramanca çaba ve gayret gösteren vatan evlatlarının acı haberlerini almak herkesi ve hepimizi hüzne boğuyor" dedi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orman yangınlarıyla amansız mücadele sürerken adeta ciğerlerimiz yanıp kavruluyor. Yurdumuzun farklı bölgelerinde çıkan yangınlara anında ve kararlılıkla müdahale ediliyor. Devletin ilgili kurumları, gönüllü yardım kuruluşları, arama-kurtarma ekipleri seferberlik anlayışı içinde yangınların genişlemesine engel olmak, sonrasında da söndürmek maksadıyla geceyi gündüze katıyorlar. Fakat yaygın ve yoğun ateşle mücadele iklim ve çevresel etkilerden dolayı zorlu geçiyor. Çok üzülerek belirtmek isterim ki; yeşilimizi, ormanlarımızı ve orman hayatını muhafaza etmek suretiyle kahramanca çaba ve gayret gösteren vatan evlatlarının acı haberlerini almak herkesi ve hepimizi hüzne boğuyor. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi ormanlık alanda çıkan yangında 5'i orman işçisi 5'i de AKUT gönüllü olmak üzere maalesef 10 evladımız şehit oldu. Ormanlarımızı savunurken şehit olan kahraman evlatlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; muhterem ailelerine ve muazzez milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Halen tedavi altında bulunan evlatlarımıza da şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.