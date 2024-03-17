MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14. Olağan Büyük Kurultay'da yeniden seçildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, 1295 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkanlığa seçildi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 33 adet sentetik hap ve 1 adet uyuşturucu madde ile kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemler başlatıldı. Sinop İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliği için suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini açıkladı.
Afyonkarahisar'da polis kontrol noktasında durdurulan bir yolcunun bavulunda yapılan aramada 2 bin 554 adet uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli hareketler sergileyen şahıs gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Zorluoğlu, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin birlik ve beraberliğinin en güçlü nişanesi olduğunu vurgulayarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanları rahmetle anıp, ruhlarının şad olmasını diledi.
Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dini duygularını sömürerek kazanç sağlayan dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, bir dilencinin bebek montuna sakladığı bin 200 lira bulundu.
Afyonkarahisar'da polis, tren garında gözaltına aldığı bir şahsın bavulunda yapılan aramada 11 bin 200 adet uyuşturucu hap ile 14 bin 600 TL ele geçirdi.
Denizli'nin Beyağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon şarampole devrildi. Kazada, sürücü Ali Yıldız ve Hakan Kıvanç yaralandı. Yaralılardan Kıvanç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Beşiktaş'ta yaşanan feci kazada hayatını kaybeden motokuryenin ailesi, sürücünün serbest bırakılmasına itiraz etti. Baba, adalet istediklerini belirterek, çocuğunun kanının yerde kalmamasını istedi.
Bilecik'te yapılan Endurobil 365 Ekstrem Park'ın inşası tamamlanmak üzere. Türkiye'nin en büyük enduro parkı olacak olan alan, 1400 metre uzunluğa sahip olacak. Parkta 15 teknik viraj, 4 lastik engel, 8 rampa, 2 beton refüj, 4 beton künk, 4 plastik boru ve 34 ağaç engel bulunacak. Park, yılın her günü hizmet verecek ve 20-21 Nisan tarihlerinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak.
Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda kurulan Ramazan Sokağı, ramazan ayı boyunca çeşitli aktiviteler ve ikramlarla ziyaretçilere hizmet verecek. Sokakta çocuk ve gençlere yönelik spor aktiviteleri düzenlenecek ve gösterilerle eğlenceli vakit geçirilecek.
İstanbul Esenyurt'ta cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen bir arabanın önünü kesen magandalar, aracın içerisindeki sürücüyü darp ettiler. Yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile görüntülendi. Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.
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