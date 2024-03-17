MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14. Olağan Büyük Kurultay'da yeniden seçildi

Bilecik'te Enduro ve Motokros Parkı İnşası Tamamlanıyor

Bilecik'te yapılan Endurobil 365 Ekstrem Park'ın inşası tamamlanmak üzere. Türkiye'nin en büyük enduro parkı olacak olan alan, 1400 metre uzunluğa sahip olacak. Parkta 15 teknik viraj, 4 lastik engel, 8 rampa, 2 beton refüj, 4 beton künk, 4 plastik boru ve 34 ağaç engel bulunacak. Park, yılın her günü hizmet verecek ve 20-21 Nisan tarihlerinde Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışlarına ev sahipliği yapacak.