Devrek Belediyesi'nde Usulsüzlük Operasyonu

Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Devrek Belediyesi'nde "usulsüzlük yapıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi.
Operasyonda, CHP'li eski Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt'un yanı sıra R.K., N.Ç.K., E.K., İ.K., T.U., R.K. ve U.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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