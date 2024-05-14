Devrek'te özel bireyler için özel eğlence - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Devrek'te özel bireyler için özel eğlence

Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte özel bireyler doyasıya eğlendi. Engelliler Haftası kapsamında gerçekleşen piknik ve eğlence organizasyonunda bilmeceler ve balon patlatma yarışmaları da düzenlendi.

14.05.2024 22:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devrek'te özel bireyler için özel eğlence

ZONGULDAK - Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından özel bireyler için organize edilen etkinlikte kurumda kalan özel bireyler doyasıya eğlenmenin tadını çıkardılar.

10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Devrek ilçesindeki Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü tarafından piknik ve eğlence organizasyonu düzenlendi. Egemenlik Mesire Alanında düzenlenmesi planlanan piknik; hava şartlarının olumsuz seyretmesi sebebiyle kurumun konferans salonunda gerçekleştriildi.

İlçe protokolü ile özel bireyler yakınlarının katıldığı programda bilmeceler ve balon patlatma yarışmaları sergilendi. 2024 Yılı Engelliler Haftası hatırası yazılı yaş pasta protokol üyeleri ve özel bireyler tarafından kesilirken, davetlilere de ikramlarda bulunuldu.

Orkestra eşliğinde doyasıya eğlenen özel bireylere zaman zaman protokol üyeleri de eşik ettiler. Programda; Devrek Kaymakamı Muhammed Evlice, Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Kazkondu, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Yüzbaşı Emrah Dinar, İlçe Özel İdare Müdürü Recep Civelek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Türkmen Köse, Devrek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Adil Karakaruk ve çok sayıda davetli hazır bulundu.

Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Devrek, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devrek'te özel bireyler için özel eğlence - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde bir iş yerinde yangın çıktı Ekipler olay yerine sevk edildi, polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı! Ekipler olay yerine sevk edildi, polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:33:10. #1.12#
SON DAKİKA: Devrek'te özel bireyler için özel eğlence - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement