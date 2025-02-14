ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIŞehit uzman çavuşun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı (3)Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 6 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın cenazesi, Gaziemir 15 Temmuz...

14.02.2025 22:18
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1)ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şehit uzman çavuşun cenazesi, törenle memleketine uğurlandı (3)

Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin taciz ateşinde yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede 6 gün sonra şehit olan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın cenazesi, Gaziemir 15 Temmuz Şehitlik Camii'ne getirildi. Cenaze törenine İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ve İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Gençlik ve Spor eski Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, İzmir milletvekilleri, askeri ve emniyet personelleri, askeri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile şehit Oktay'ın annesi Hori Oktay ile kardeşleri katıldı. Şehit yakınları güçlükle ayakta durabildi.

Şehit Oktay'ın cenaze töreninde İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı dua okudu ardından ikindi vakti namaz kılındı. Tören kıtası tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracına taşındı. Şehit Oktay'ın cenazesi 10 yıl önce hayatını kaybeden babasının yanına Kaynaklar Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: DHA

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