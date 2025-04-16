DHMİ 2024 Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika
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DHMİ 2024 Hedeflerini Açıkladı

DHMİ, 2024 yılında yolcu ve uçak trafiğinin artacağını duyurdu, büyük yatırımlar planlanıyor.

16.04.2025 20:25
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(TBMM) - TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün 2021 ve 2022 yıllarına ait denetim raporları görüşüldü. DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Enes Çakmak, komisyonda yaptığı sunumda, "2024 yılında yolcu trafiğimiz yüzde 7,5 artışla 230 milyon 224 bin 611'e, uçak trafiğimiz ise yüzde 5,5 artışla 2 milyon 290 bin 581'e yükseldi. Kuruluşumuz 2024 yılında 10 milyar TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde tahsis edilen 440 milyon TL ödenek ile toplam ödeneğimiz 10 milyar 440 milyon TL yükselmiştir. 2024 yılında yaklaşık 8 milyar 430 milyon TL harcama ile yüzde 81 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

TBMM KİT Komisyonu, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş başkanlığında toplanarak denetim kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların 2021 ve 2022 yıllarına ilişkin bilanço görüşmelerine başladı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2021-2022 yıllarını kapsayan Sayıştay raporları ve önerileri görüşüldü.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Enes Çakmak, komisyonda yaptığı sunumda, 399 sayılı KHK'ya tabi 11 bin 538 sözleşmeli, 8 bin 121 hizmet alımı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna tabi 364 kadrolu olmak üzere toplam 20 bin 23 personelin görev yaptığını belirtti. Sivil Hava Trafiğine açık 58 havalimanının bulunduğunu aktaran Çakmak, " Bu Havalimanlarından 50'si DHMİ tarafından işletilmektedir. 6 Havalimanı ise DHMI kontrol ve denetiminde ( İstanbul, Zafer, Zonguldak- Çaycuma, Aydın Çıldır, Gazipaşa- Alanya ve Çukurova Uluslararası Havalimanları) hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.

Çakmak, yolcu trafiği ve havalimanlarına ilişkin, "2024 yılında yolcu trafiğimiz yüzde 7,5 artışla 230 milyon 224 bin 611'e, uçak trafiğimiz ise yüzde 5,5 artışla 2 milyon 290 bin 581'e ulaşmıştır" bilgisini paylaştı. Çakmak, şunları söyledi:

"Ülkemiz, Avrupa ve Dünya Havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında, Avrupa ülkeleri arasında 2019 yılında 5. sırada iken 2023 yılında 3. sıraya, 2019 yılında dünyada 10. sırada iken 2023 yılında 7. sıraya yükselmiştir. Ülkemizin yolcu trafiği bazında orta vadeli hedefi, 2027 yılında 250 milyon, 2033 yılında ise 300 milyonu geçerek Avrupa'da 1., Dünyada 4. sıraya yükselmiştir.

29 Ekim 2018'de I. Etap 1. Fazın açılışı gerçekleştirilen İstanbul Havalimanına taşınma süreci 7 Nisan 2019'da tamamlanmıştır. 14 Haziran 2020 tarihinde 3.Pist hizmete verilmiş olup 3 Ağustos 2023 tarihinde ise II. Etap Faz 2A'nın yer teslimi yapılarak yatırım dönemi başlamıştır. Havalimanının tüm etapları tamamlandığında; Yıllık yaklaşık 200 milyon yolcu kapasiteli terminal binaları, 6 adet pist ve yaklaşık 6,5 milyon m2 büyüklüğünde apron, sosyal tesisler ve diğer mütemmimler hizmete girmiş olacaktır. İstanbul havalimanı yolcu bazında Avrupa'da 2.,Dünya'da 7.sırada; Uçak trafiği bazında ise Avrupa'da 1., Dünya'da ise 8. sırada yer almıştır.

Antalya Havalimanının Kapasite Artırımı İşine ait ilk 36 aylık dönemde gerçekleştirilen yatırımların geçici kabulü 12 Aralık 2024 tarihinde onaylanmıştır. Proje kapsamında yaklaşık 763,3 milyon Euro yatırım gerçekleştirilecek olup 25 milyondan 82 milyon yolcuya ulaşması beklenmektedir. Antalya havalimanı yolcu bazında Avrupa'da 13., Dünya'da 60. sırada yer almıştır.

Esenboğa Havalimanı'nın kapasite artırım projesi kapsamında yaklaşık 297,5 milyon Euro yatırım gerçekleştirilecek olup 25 yıllık işletme süresi karşılığı 475 milyon Euro + KDV kira geliri elde edilecektir. Proje yatırımları tamamlandığında 20 milyondan 30 milyona yolcuya ulaşması beklenmektedir. Esenboğa Havalimanı yolcu bazında Avrupa'da 51., Dünya'da 185. sırada yer almıştır.

Kuruluşumuz 2024 yılında 10 milyar TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde tahsis edilen 440 milyon TL ödenek ile toplam ödeneğimiz 10 milyar 440 milyon TL yükselmiştir. 2024 yılında yaklaşık 8 milyar 430 milyon TL harcama ile yüzde 81 gerçekleşme oranına ulaşılmıştır."

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Dhmi, Son Dakika

Son Dakika Güncel DHMİ 2024 Hedeflerini Açıkladı - Son Dakika

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