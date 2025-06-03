Dibeybe'den Kamu Harcamalarına Ret

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, siyasi anlaşmazlık yaşadığı Temsilciler Meclisinin (TM) "Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu" için bütçe hazırlanmasını onaylamasının ardından, "kamu harcamalarına paralel bir yolun açılmasını" reddettiğini duyurdu.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine bağlı "Hakomitna" platformundan yapılan açıklamaya göre, Dibeybe, TM'nin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyinden bazı üyelerle bir araya geldi.

Dibeybe ve konsey üyeleri, "siyasi ve ekonomik gelişmeler ile istikrarı sağlama, kurumları birleştirme ve milli ekonominin paralel müdahalelerden korunması" gibi konuları görüştü.

Libya Başbakanı Dibeybe, hükümetinin "yasal çerçeveler dışında kamu harcamalarına paralel herhangi bir yolun açılmasını kesin şekilde reddettiğini" belirtti.

Yasal çerçeveler dışındaki kamu harcamalarına işaret eden Dibeybe, "Bu uygulamalar devlete büyük mali ağırlıklar yüklüyor ve bu ağırlıklar gerçekçi olmayan hedeflere harcanıyor. Daha sonra kamu borcu olarak karşılanıyor ve bu da vatandaşların cebindeki paranın kesilmesine, gelirlerinin azalmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Dibeybe, Libya halkının, birleşik mali sistem dışındaki yüksek fiyatlı projelerden fayda göremeyeceğini kaydetti.

TM Başkanı Akile Salih'e seslenen Dibeybe, son 2 yılda genel bütçe dışında harcanan 100 milyar dinarın akıbetini açıklamasını istedi.

Dibeybe, ekonomi uzmanlarının, yasalara aykırı olmasına rağmen paralel bütçenin kabul edilmesinin, dolar kurunun yükselmesine yol açacağı uyarısında bulunduğunu dile getirdi.

Abdulhamid Dibeybe'nin açıklaması, Libya'nın doğusundaki Bingazi'de bulunan TM'nin "Libya Kalkınma ve Yeniden Yapılanma Fonu" için bütçe hazırlanmasını onaylamasının ardından geldi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Salih, Eylül 2021'de TM'nin Dibeybe hükümetinden güvenoyunu geri çektiğini açıklamış ve sonrasında birçok kez yeni bir hükümet kurulması çağrılarında bulunmuştu.

Başbakan Dibeybe ise çeşitli dönemlerde, yeni bir hükümetin ancak seçimler yoluyla kurulabileceğini ve seçimler yapılıncaya kadar hükümetinin iş başında olduğunu ifade etmişti.