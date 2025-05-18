Dibeybe'den Sabrata Heyetiyle Güvenlik Toplantısı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'taki olayların ardından ülkenin batısındaki kentlerin kanaat önderleri ile düzenlediği toplantılarına devam ediyor.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinden yapılan açıklamada, Dibeybe'nin Sabrata kenti kanaat önderleri ve ileri gelenlerinden oluşan heyeti Başbakanlık binasında kabul ettiği belirtildi.

Sabrata heyetinin, Trablus'ta güvenliğin artırılması için atılan adımları takdirle karşıladığı aktarılarak, devlet kurumlarına verdikleri desteği vurguladığı kaydedildi.

Başbakan Dibeybe dün de Trablus ve memleketi Misrata'nın kanaat önderlerinden oluşan heyetler ile iki farklı toplantı düzenlemişti.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin liderinin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Hükümet, kısa süre sonra yaptığı açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahı ve çevresini kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını, Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma amacıyla başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.