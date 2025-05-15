Dibeybe: Devlet Kurumları ve Suçla Mücadele Zor - Son Dakika
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Dibeybe: Devlet Kurumları ve Suçla Mücadele Zor

Libya Başbakanı Dibeybe, Trablus'taki olaylar sonrası devlet kurumlarının inşa edilmesinin zorluğunu vurguladı.

15.05.2025 22:39
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Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "devlet kurumlarını inşa etmemenin ve on yılı aşkın süredir biriken organize suçları durdurmanın kolay bir yol olmadığını" belirtti.

Dibeybe, sosyal medya hesabından ateşkesin ardından yaptığı ilk açıklamada, başkent Trablus'taki olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Devlet kurumlarını inşa etmek ve on yılı aşkın bir süredir biriken organize suçları durdurmak kolay bir yol değildir." ifadelerini kullanan Dibeybe, olayların başladığı ilk gün güvenlik operasyonunun herhangi bir çatışma yaşanmadan organize bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Dibeybe, Trablus'ta olayların başladığı ilk güne ve bölgeye ilişkin şunları kaydetti:

"Ebu Selim'de yaptıklarımız, hukukun ötesine geçen ve ciddi insan hakları ihlalleriyle ilişkilendirilen bir oluşumu sona erdirmek için gerekli bir adımdı. Operasyonun tamamlanmasının ardından ertesi gün başkent, güvenlik operasyonuyla ilgisi olmayan talihsiz askeri olaylara sahne olmuş ve bu olaylar istikrarın korunması amacıyla yetkili makamlar tarafından sorumlu bir şekilde ele alınmıştır."

Önümüzdeki günlerde yapacağı bir konuşmada gerçekleri olduğu gibi anlatacağını kaydeden Dibeybe, "Devlet inşası süreci devam etmektedir ve Libyalıların adalet ve güvenlik hayali boynumuzda taşıdığımız bir ahittir." ifadelerini kullandı.

Trablus'taki olaylar

Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin 12 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından başkentte çatışmalar başlamıştı.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına bağlı 444. Tugay'ın Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki İstikrarı Destekleme Biriminin merkez karargahını ele geçirerek, bölgeyi kontrol altına aldığı belirtilmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısından dolayı kutlamıştı.

Başkentteki güçlü milis gruplarından kabul edilen "Rada" ile hükümet güçleri arasında 14 Mayıs'ta sabahın erken saatlerinde çatışmalar başlamış, Trablus'un çeşitli bölgelerinde bazı binalardan dumanlar yükseldiği görülmüştü.

Aynı gün öğle saatlerinde de Libya Savunma Bakanlığı, sivilleri koruma çalışmaları kapsamında başkent Trablus'taki tüm çatışma bölgelerinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Trablus Belediyesi Sağlık İşleri Sorumlusu Muhammed Abdulvehab, Trablus'ta iki gün süren çatışmalarda 6 kişinin öldüğünü, 70 kişinin ise yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dibeybe: Devlet Kurumları ve Suçla Mücadele Zor - Son Dakika

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