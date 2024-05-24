Dicle Elektrik, bölgedeki üniversitelerden insan kaynağı ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika
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Dicle Elektrik, bölgedeki üniversitelerden insan kaynağı ihtiyacını karşılıyor

Dicle Elektrik, bölgedeki üniversitelerden insan kaynağı ihtiyacını karşılıyor

Dicle Elektrik, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sürdürülebilirlik odaklı elektrik dağıtım hizmeti veren bir şirkettir. Şirket, Dicle Üniversitesi başta olmak üzere bölge üniversitelerinden gelen mezunlarla insan kaynağı ihtiyacını karşılamaktadır. Şirketin bünyesinde çalışan 600 mühendisin 220'si Dicle Üniversitesi mezunudur. Dicle Elektrik, üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde genç yeteneklere yeni fırsatlar sunmaktadır. Ayrıca, şirket eğitim, staj ve araştırma projeleri ile öğrencilere pratik deneyim imkanı sağlamaktadır.

24.05.2024 14:41
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 6 ilde sürdürülebilirlik odaklı elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, insan kaynağı ihtiyacını büyük ölçüde bölgedeki üniversitelerden karşılıyor.

Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen 2. Uluslararası Fen Bilimleri Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu'nda konuşan Dicle Elektrik Genel Müdür Yardımcısı Nedim Tüzün, bölge insanına istihdam imkanı sağladıklarını söyledi.

Tamamına yakını bölge insanı olan yaklaşık 7 bin çalışanıyla bölgenin en büyük özel şirketi olduklarını belirten Tüzün, şunları kaydetti:

"Şirket olarak insan kaynağı ihtiyacımızın önemli kısmını başta Dicle Üniversitesi olmak üzere bölge üniversitelerinden karşılıyoruz. Şirketimiz bünyesinde görev yapan 600 kadar mühendisin 220'si Dicle Üniversitesi mezunu. Dicle Elektrik, üniversite sanayi iş birliği çerçevesinde önemli katkılar sunuyor. Bu işbirlikleri bölgedeki genç yetenekler için yeni fırsatlar yaratıyor."

Eğitim, staj ve araştırma projeleri ile öğrencilere pratik deneyim imkanı sunduklarını belirten Tüzün, bu sayede gençlerin kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını sağladıklarını ifade etti.

DÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, rektör yardımcıları, öğretim üyeleri, farklı üniversitelerden akademisyenler ve öğrencilerin de katıldığı sempozyumda, lisansüstü tez ödül töreni de gerçekleşti.

Dicle Elektrik'in İnsan Kaynakları İş Ortağı Yöneticisi Abdulbari Aslan, makine mühendisliği alanında yazdığı "Yapay Zeka ve Optimizasyon Uygulamaları Kullanılarak İnsan Kaynakları Süreçlerinin Optimizasyonu ve Modellenmesi" başlıklı yüksek lisans tezi ile "Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeye Katkı" ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Dicle Üniversitesi, Dicle, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dicle Elektrik, bölgedeki üniversitelerden insan kaynağı ihtiyacını karşılıyor - Son Dakika

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