Diyarbakır'da Dicle Nehri'nde Arama

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde arkadaşının 'köprüde birdenbire yok oldu' şeklindeki ihbarının ardından ekiplerin Dicle Nehri'nde arama çalışması başlattığı Remzi Sarı, sudan çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Sur ilçesi Şehitlik Mahallesi On Gözlü Köprü civarında meydana geldi. Arkadaşı, Remzi Sarı'nın On Gözlü Köprü'de yürürken bir anda ortadan kaybolduğu ihbarında bulundu. Dicle Nehri'ne düşmüş olacağı değerlendirilen Sarı için bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde olay yerine 1 dalgıç aracı, 1 bot, 2 dalgıç ve 5 arama-kurtarma teknisyeni yönlendirildi.

Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren arama çalışması sonucu Remzi Sarı sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sarı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sarı'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,