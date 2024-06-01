Dicle Üniversitesi öğrencileri, boncuktan hazırladıkları takıları hastanelerde tedavi gören çocuklara hediye ediyor

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Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesinde okuyan bir grup kız öğrenci, boncuktan hazırladıkları takıları, kentteki hastanelerde tedavi gören çocuklara hediye ediyor.

Genç Yeryüzü Doktorları Derneğine üye 20 tıp öğrencisi, "Bir Emek Bir İyilik" projesi kapsamında harçlıklarıyla aldıkları boncuk, ip ve telle, boş zamanlarında tarihi mekanlarda bir araya gelerek birbirinden farklı takılar tasarlıyor.

Öğrenciler, derneğin de katkısıyla temin ettikleri malzemelerle hazırladıkları rengarenk takıları, hediye paketlerine koyup kentteki hastanelerde yatarak tedavi gören çocuklara veriyor.

Çalışmaya katkı sunan gençlerden Jiyan Asana, AA muhabirine, arkadaşlarıyla çocukları sevindirmek için takılar hazırladıklarını söyledi.

Ortaokul çağlarından bu yana takı tasarımıyla ilgilendiğini, bu konuda eğitim almadığını ancak zamanla kendisini geliştirdiğini anlatan Asana, şöyle devam etti:

"Mesleğimiz daima fedakarlık yapmayı gerektiriyor. Arkadaşlarımızın 'İyi Olacak Çocukların Ayağına Gidiyoruz Projesi' vardı, bu kapsamda hastanelerde yatan çocuklara genelde hediye olarak oyuncak götürüyorlardı. Çocukların takıları sevdiğini bildiğimden onlara bu fikri önerdim. Boş zamanlarımızda hasta çocuklar için takı tasarımına karar verdik."

Çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Asana, bu iyilik hareketinin psikolojik olarak da mesleklerine katkı sunduğuna inandıklarını ifade etti.

Özlem Aba ise çocuklar için güzel bir şeyler yapmanın kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Takıları zevkle tasarladıklarını dile getiren Aba, "Çocukların bu takıları alırken gülümsemesi bizi çok motive ediyor. Arkadaşlarımla beraber çok güzel takılar tasarlıyoruz." diye konuştu.

Hatice Madarcı da daha önce birçok projede yer aldığını ancak çocuklar için yapılan çalışmanın kendisini çok daha mutlu ettiğini, sevgiyle hazırladıkları takıların hasta çocuklara manevi güç katmasını dilediklerini söyledi.