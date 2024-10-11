Diddy'nin Dava Tarihi Belirlendi

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ABD'de "Diddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında "cinsel saldırı" gerekçesiyle açılan davanın 5 Mayıs 2025'te başlanmasına karar verildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Yargıç Arun Subramanian, yapılan ön duruşmada Diddy'nin davasının gelecek yıl mayıs ayında görülmeye başlanacağına hükmetti.

Gözaltına alındıktan sonra dün ilk kez New York'ta hakim karşısına çıkan Diddy, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" gibi birçok suçla yargılanacak.

Yargıç Subramanian, annesi ve çocuklarıyla birlikte mahkemeye çıkan Diddy, avukatının talebi doğrultusunda, davasının 5 Mayıs 2025'te başlanmasına hükmetti.

Diddy'nin avukatları ve savcılar, rapçi hakkındaki davanın yargıcına ortak mektup yollayarak, rapçinin "mahkemenin duruşma takvimine uygun olarak" gelecek yıl nisan veya mayısta duruşma tarihi talep ettikleri açıklanmıştı.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtilmişti.

Combs'un, mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda, "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği aktarılmıştı.

İddianamede Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti.

Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs'u, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezası bekliyor.