Diddy'nin Kefalet Talebi Reddedildi

NEW ABD'de "Diddy" lakabıyla tanınan rapçi Sean Combs'un yargılandığı davada yargıç, kefalet talebini tekrar reddederek cezası kesinleşene kadar sanatçının hapishanede kalması gerektiğini belirtti.

Federal Yargıç Arun Subramanian, başkanlık ettiği davanın duruşmasında, Combs'un "tekrar kefalet" talebine ilişkin karar açıklandı.

Subramanian, Combs'un "serbest bırakılma hakkını kanıtlama sorumluluğunu yerine getiremediği ve ekimde cezası kesinleşene kadar federal hapishanede kalması" gerektiğine hükmetti.

Combs'un, temmuzda "kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşıma" ithamından suçlu bulunduğunu, ancak "zorla seks ticareti ve şantaj" suçlamalarından aklandığını ifade eden Subramanian, ABD'li rapçinin kefalet talebini bir kez daha reddetti.

Bu arada, Subramanian, koğuşundaki bir mahkumun Combs'a şiddet tehdidinde bulunduğunu ancak konunun kontrol altına alındığını kaydetti.

Diddy'nin geçmişi

"Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

Mahkemece kamuoyuyla paylaşılan iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Combs'un aklandığı suçlamalar nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılma ihtimali ortadan kalkarken, mahkeme ABD'li rapçinin cezasına ekimde karar verecek.