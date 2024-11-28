Diddy'nin Kefalet Talebi Reddi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Diddy'nin Kefalet Talebi Reddi

Rapçi Diddy'nin kefaletle serbest bırakılma talebi, şiddet eğilimi gerekçesiyle reddedildi.

28.11.2024 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW ABD'de "seks ticareti, kaçırma ve rüşvetle" suçlanan "Diddy" lakaplı Amerikalı rapçi Sean Combs'un kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

Yargıç Arun Subramanian, Combs'un kefaletle serbest bırakılma talebine ilişkin kararını açıkladı.

Subramanian, Combs'un "şiddet eğilimine dair ikna edici kanıtların" bulunduğunu belirtti.

Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde (MDC) tutulan Combs'un, diğer mahkumların telefonlarını kullanarak rapçinin "aranabilecekler" listesinde olmayan birçok kişiyle iletişime geçtiğini hatırlatan Subramanian, Diddy'nin kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti.

Yargıç Subramanian ayrıca, kararında Combs'un iletişimini gizlemek için "kuralları çiğnemeye istekli" olmasının da etkili olduğunu kaydetti.

Subramanian, bu davadaki iddiaların niteliği ve hükümet tarafından sağlanan bilgiler göz önüne alındığında, mahkemenin Combs'un kefaletle serbest bırakılma koşullarına uyması konusunda güven vermediğini vurguladı.

Combs'un daha önceki kefaletle serbest kalma talepleri, "davanın tanıklarını etkileme ihtimali" gerekçesiyle reddedilmişti.

Federal savcılar, 17 Kasım'da Combs'un, aleyhinde tanıklık edecek kişileri hapishaneden arayarak etkilemeye çalıştığını bildirmişti.

Savcılarca dava dosyasına eklenen yeni suçlamada Combs'un, dinlemeye takılmamak için para karşılığında 8 mahkumun telefonlarını kullandığı, konuştuğu kişilere görüşme yasağı listesinde bulunan şahısları bağlatarak üçlü görüşmeler yaptığı belirtilmişti.

Combs'un görüşmelerinde davada aleyhine tanıklık yapacak kişileri de arayarak tehdit ettiğini kaydeden savcılar, "Davalı, MDC'de tutulduğu süre boyunca yasalara aykırı şekilde tanıkları etkilemeyi sürdürmüş ve davanın işleyişine zarar verecek davranışlarda bulunmuştur." görüşünü paylaşmıştı.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

"Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlar hakkında "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.

Kaynak: AA

Ünlüler, Magazin, Güncel, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diddy'nin Kefalet Talebi Reddi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:34 İstanbul’a ne zaman kar yağacak Canlı yayında tarih verildi İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Canlı yayında tarih verildi
11:15 Ankara’da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi Ankara'da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
16:23 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat’tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:57 İngiltere’de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı İngiltere'de PKK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı
15:56 RTÜK, Acun Ilıcalı’nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi RTÜK, Acun Ilıcalı'nın kanallarına yasadışı bahis reklamından ceza verdi
15:55 Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor Beşiktaş'ta Hasan Arat'ın istifası sonrası Sergen Yalçın sesleri yükseliyor
15:54 Yakaladığı horoz “anne“ diye bağırınca kesmekten vazgeçti Yakaladığı horoz "anne" diye bağırınca kesmekten vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 12:51:25. #1.13#
SON DAKİKA: Diddy'nin Kefalet Talebi Reddi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.