Diddy'nin Kefalet Talebi Reddi

Güncel

NEW ABD'de "seks ticareti, kaçırma ve rüşvetle" suçlanan "Diddy" lakaplı Amerikalı rapçi Sean Combs'un kefaletle serbest bırakılma talebi reddedildi.

Yargıç Arun Subramanian, Combs'un kefaletle serbest bırakılma talebine ilişkin kararını açıkladı.

Subramanian, Combs'un "şiddet eğilimine dair ikna edici kanıtların" bulunduğunu belirtti.

Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde (MDC) tutulan Combs'un, diğer mahkumların telefonlarını kullanarak rapçinin "aranabilecekler" listesinde olmayan birçok kişiyle iletişime geçtiğini hatırlatan Subramanian, Diddy'nin kefaletle serbest bırakılması talebini reddetti.

Yargıç Subramanian ayrıca, kararında Combs'un iletişimini gizlemek için "kuralları çiğnemeye istekli" olmasının da etkili olduğunu kaydetti.

Subramanian, bu davadaki iddiaların niteliği ve hükümet tarafından sağlanan bilgiler göz önüne alındığında, mahkemenin Combs'un kefaletle serbest bırakılma koşullarına uyması konusunda güven vermediğini vurguladı.

Combs'un daha önceki kefaletle serbest kalma talepleri, "davanın tanıklarını etkileme ihtimali" gerekçesiyle reddedilmişti.

Federal savcılar, 17 Kasım'da Combs'un, aleyhinde tanıklık edecek kişileri hapishaneden arayarak etkilemeye çalıştığını bildirmişti.

Savcılarca dava dosyasına eklenen yeni suçlamada Combs'un, dinlemeye takılmamak için para karşılığında 8 mahkumun telefonlarını kullandığı, konuştuğu kişilere görüşme yasağı listesinde bulunan şahısları bağlatarak üçlü görüşmeler yaptığı belirtilmişti.

Combs'un görüşmelerinde davada aleyhine tanıklık yapacak kişileri de arayarak tehdit ettiğini kaydeden savcılar, "Davalı, MDC'de tutulduğu süre boyunca yasalara aykırı şekilde tanıkları etkilemeyi sürdürmüş ve davanın işleyişine zarar verecek davranışlarda bulunmuştur." görüşünü paylaşmıştı.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

"Diddy" lakaplı Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede Combs'un bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ifade edilmişti.

Combs'un mağdurlar hakkında "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği bildirilmişti.

İddianamede Combs'un tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti. Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Amerikalı yapımcı ve rapçinin davaları, 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanacak.