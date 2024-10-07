Diddy'ye Cinsel Saldırı Davası - Son Dakika
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Diddy'ye Cinsel Saldırı Davası

Rapçi Sean Combs hakkında cinsel saldırı suçlamalarıyla duruşma 9 Ekim'de görülecek.

07.10.2024 19:48
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ABD'de "Diddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında cinsel saldırı ve istismara uğrattığı gerekçesiyle açılan davanın duruşması 9 Ekim'de görülecek.

BBC'nin haberine göre, rapçinin annesi Janice Small Combs, oğluna yöneltilen cinsel saldırı suçlamalarına ilişkin açıklama yaptı.

Janice Combs, oğlunun herkes gibi "geçmişte hatalar yapmış" olmasına rağmen onun "resmettikleri gibi bir canavar olmadığını" belirtti.

Anne Combs, "Oğlumun gerçekler için değil, yalanlardan oluşan bir anlatı için yargılandığını görmek yürek parçalayıcı." ifadesini kullandı.

Sean Combs, hakkındaki cinsel saldırı ve istismar gerekçeleriyle açılan dava kapsamında 9 Ekim'de duruşmaya çıkacak.

Avukatları ise bu duruşmada, mahkemeden müvekkillerinin kefaletle serbest bırakılmasını talep edecek.

ABD'de 120 kişinin, "Diddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradıkları gerekçesiyle davacı olacağı bildirilmişti.

Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 120 kişiyi temsilen açıklama yapan avukat Tony Buzbee, 120 kişiden 25'inin, "cinsel istismara uğradığı dönemde reşit olmadığını" aktararak suçlamalara ilişkin fotoğraf, video ve mesajların ellerinde olduğunu belirtmişti.

Buzbee, Combs'a "şiddetli cinsel saldırı, tecavüz, video kayıtlarının dağıtımı, reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar" gibi suçlamalar yöneltileceğini ifade ederek, "3 bini aşkın kişinin Combs'a yönelik suçlamalarla ofisine geldiğini ve çeşitli eyaletlerde 30 gün içinde davaların açılacağını" iddia etmişti.

Öte yandan, Combs'un avukatlarından Erica Wolff, yaptığı açıklamada "her iddiaya yanıt veremeyeceklerini" belirterek, müvekkilinin suçlamaları reddettiğini kaydetmişti. Wolff, müvekkilinin "mahkemede masumiyetini kanıtlamaya istekli olduğunu" ifade etti.

Diddy'nin "kirli geçmişi"

Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı.

Mahkemece 17 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan 14 sayfalık iddianamede, Combs'un, bazen günlerce süren, genellikle kayıt altına alınan "Freak Offs" adlı partileri çoğunlukla evlerinde düzenlediği ve bu partilere katılmaya mecbur kıldığı kişileri cinsel ilişkiye girmeye zorladığı belirtilmişti.

Combs'un, mağdurlara "nüfuzunu kullanarak kariyerlerini kontrol etmekle tehdit etme, ekonomik, psikolojik, sözlü ve fiziksel şiddette bulunma" gibi yöntemlere başvurduğu belirtilen iddianamede, ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda, "uyuşturucu maddelerin" ele geçirildiği aktarılmıştı.

İddianamede Combs'un, tanık ve mağdurlara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif ettiği de kaydedilmişti.

Combs, Manhattan'da çıkarıldığı federal mahkemede hakkındaki suçlamaların tamamını reddetmişti.

Suçlu bulunması halinde Combs, en az 15 yıl, en fazla da ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir.

Kaynak: AA

Politika, Magazin, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

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