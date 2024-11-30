Dijital Kumarın Yaygınlaşması - Son Dakika
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Dijital Kumarın Yaygınlaşması

Dijital Kumarın Yaygınlaşması

Uzmanlar, dijital kumarın erişim kolaylığı ile zenginleştiğini ve bağımlılığı artırdığını belirtiyor.

30.11.2024 13:36
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Kolay ulaşabilir olması dijital kumarı yaygınlaştırıyor

KONYA - Teknolojinin gelişmesiyle birlikte sanal ortama taşınan kumar, ulaşımının kolay olması nedeniyle yaygınlaşıyor.

Dijitalleşen dünya ile birlikte bazı bağımlılıklar ve alışkanlıklar da değişebiliyor. Bu bağımlılıkların ve alışkanlıkların başında kumar geliyor. Kumarın sanal ortama taşınması ise yaygınlaşmasına neden oluyor. Uzmanlar, kumarın ulaşım kolaylığı ile birlikte yayıldığını belirtiyor.

"Çok rahat bir şekilde ulaşım kolaylığı ile birlikte yayılıyor"

Gelişen ve değişen dünya ile birlikte özellikle dijitalleşen dünyada bazı alışkanlıkların ve bazı bağımlılıkların da değişmeye başladığını belirten Bilişim Uzmanı Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, bunlardan birisinin de dijital kumar olduğunu söyledi. Doç. Dr. Küçükbezirci, eskiden kumarın belli lokallerde, belli yerlerde oynanırken şu anda her evin içinde, hatta bulunulan her ortamda teknolojik aletlerle ulaşılmasının mümkün olduğunu belirterek, "Bu şekilde insanlar evinde, iş yerinde ve belki okulda maalesef bu kumar sitelerine çok rahat bir şekilde ulaşabiliyor. Bu konuda çevremdeki insanlara ne yapıyorsunuz diye sorduğumda, maalesef bunların içerisinde gençlerimiz de var; dijital yolla oynanan sanal kumar oyunları maalesef çok rahat bir şekilde ulaşım kolaylığı ile birlikte yayılıyor. Örneğin geçenlerde konuştuğumuz bir gencimiz 3 bin lira yatırmış, 5 bin lira kazanmış. Kazandığı 5 bin lirayı yatırmış, 10 bin lira kazanıyor ama algoritma öyle bir işliyor ki belli bir rakama geldikten sonra bu programı yapanlar, düzenleyenler kesinlikle o parayı oynayan kişide bırakmıyor. Eski bir tabir vardır, 'kumarda sadece oynatan kazanır' diye. Dijitalleşen dünyada da değişen hiçbir şey yok, kumarı oynatan kazanıyor. Bu konuda bunun genci yaşlısı da yok açıkçası, görüştüğümüz, konuştuğumuz ve sohbet ettiğimiz birçok insan farklı meslek, farklı yaş gruplarında olsun maalesef sanal kumarın, davranışsal bağımlılık dediğimiz bu bataklığın içerisinde maalesef. Onların hepsine uyarı olarak konuştuğumuz ve söylediğimiz, kumardan hiç kimse para kazanıp da zengin olmuyor. Böyle bir dünya kesinlikle yok. Sadece kazanan bu programı hazırlayanlardır" dedi.

"Aileler, nasıl olsa çocuğum evinde, odasında gayet güvenli diye düşünebilir ama aslında değil"

Sanal kumarın evde oynanabildiğini ifade eden Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, "Aileler çocukları güvenli bir ortamda, nasıl olsa çocuğum evinde, odasında gayet güvenli diye düşünebilir ama aslında değil. Böyle konularda takipçisi olmak gerekiyor. Bunu da anne baba olarak, özellikle gençlerimizi, çocuklarımızı uyarırken iyilikle, güzellikle anlatmaları gerekiyor. Kazananın hiçbir zaman kendileri olmayacağı, kazananın oynatanlar olduğu, bunun altını özellikle çizerek söylüyorum, çünkü bu algoritmanın, bu programın yapılması bunun üzerine kurulmuş. Tamamıyla bu programı yapanlar kazanıyor. İnsanlar gerçekten bu konuda öncelikle harçlıklarıyla başlıyor. Sonra değerli eşyalarını satmaya kalkıyorlar, daha sonra borç para alıyorlar, hatta kredi çekip de kumar oynayan kişiler bile var. O yüzden benim tavsiyem en güzel yol da başlamadan boşlamak. Bu sanal kumar olayının en güzel yolu da bir an önce bırakmaktan başlıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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