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Dikiş İğnesiyle Patron Oldu

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Merve Ekici, dikiş iğnesiyle başladığı işte 10 kişiye istihdam sağlayarak başarı hikayesi yazdı.

04.05.2025 11:30
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Tek sermayesi dikiş iğnesiydi, şimdi işinin patron oldu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tek sermayesi dikiş iğnesi olan kadın, kendi işinin patronu oldu.

Kahramanmaraş Kapalıçarşı'da 'Maraş işi sim sırma' ürünleri yaparak 10 kişiye iş imkanı sağlayan ve kendi atölyesini kuran 2 çocuk annesi 35 yaşındaki Merve Ekici, "Bize bu işe başlarken 'kesinlikle yapamazsınız' dediler ama biz inandık ve başardık" dedi.

"Evdeki kadınlara da iş imkanı sağlıyoruz"

Ekici,"Yaklaşık 20 yıldır bu sektördeyiz. Kahramanmaraş'ın el işlerini yapıyoruz. Sim sırma yapıyoruz. Kadınlarımızın yıllardır el emeği göz nuru dantelleri, evde işledikleri kanaviçeleri değerlendirme yapıyoruz. Yaklaşık 10 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Biz bu işe çok küçük yaşta başladık. Burada salon takımlarımız, yemek takımlarımız, seccadelerimiz var. Burada çeyize dair birçok ürünümüz var. Evde çalışan kadınlar var. Onlara iş imkanı sağlıyoruz. Onlara makine veriyoruz ve işlerini akşamları yapıyorlar. Biz de sabahları alıyoruz, burada satışa sunuyoruz. Elde de yapıyoruz, makinada da yapıyoruz. Biz burada çok amaçlı çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

"Makine almaya gücü olmayanlara makineler verdik"

Yavaş yavaş ekibi kurduklarını dile getiren Ekici,"Biz bu işe ikiz kardeşimle beraber çıktık. Ekibimizi beraber kurduk. Önce kardeşimle beraber iş yerimizi açtık daha sonra para kazanmaya başlayınca makineleri aldık. Yavaş yavaş ekibimizi kurduk ve insanlarin para kazanmasını sağladık. Şu an 10 kişi iş imkanı sağladık. Makineler aldık ve makine almaya gücü olmayanlara makineler verdik. Onlar evde hem işlerini yapıyorlar hem çocuklarına bakıyorlar. Hiçbir şeyden mahrum kalmıyorlar" dedi.

"Sermaye iğne ve ipliğimizdi"

Ekici,"Bizim sermayemiz iğne ve ipliğimizdi biz yola bu şekilde çıktık. Sonrasında emeklerimizle, iş gücümüzle, cesaretimizle 10 kişilik ekip olduk. Evliyim,hem anneyim hem de evimin işleri ile ilgileniyorum. Kadın isterse her şey yapabilir. İşimizi takip ediyoruz. Biz bu işe başlarken bize kesinlikle bu işi yapamazsın dediler. Bu işi bu kadar ilerleteceğimizi düşünemediler, ama biz inandık ve başardık. Belki zor bir süreç olacak ama inanmak başarmanın yarısıdır. Kesinlikle inanın ve başarılı olursunuz" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA

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