Dilan Polat\'ın Korumasına Saldırı

ÜMRANİYE'de Dilan Polat'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde, Polat'ın özel koruması Alper Ş., silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden koruma, hastaneye kaldırıldı. Korumanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay Yamanevler Mahallesi Tevfik İleri Caddesi üzerinde bulunan bir özel hastanenin önünde meydana geldi. Dilan Polat'ın tedavi gördüğü hastanenin önünde gün boyunca beklediği iddia edilen bir saldırgan, Dilan Polat'ın koruması Alper Ş.'yi takibe aldı. Koruma Alper Ş.'yi bir süre telefonla meşgul eden şüpheli, Alper Ş. otomobile binmek üzere olduğu sırada 7 el ateş ettikten sonra kaçtı. Kurşunlardan 3'ü Alper Ş.'nin vücuduna isabet etti. Yaralanan koruma, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ENGİN POLAT ZİYARET ETTİ

Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, saldırıda yaralanan Alper Ş.'nin tedavi gördüğü hastaneye gelerek, yaralının durumu hakkında bilgi aldı.