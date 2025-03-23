Dilek İmamoğlu: 'Ekrem Bey Dimdik Ayakta' - Son Dakika
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Dilek İmamoğlu: 'Ekrem Bey Dimdik Ayakta'

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, adliyede yaptığı açıklamada, eşi hakkında yapılan suçlamaların kendisini etkilemediğini vurguladı. Dilek İmamoğlu, eşiyle görüşmesinin ardından oyunu Beylikdüzü'nde kullandı.

23.03.2025 10:33  Güncelleme: 10:40
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(İSTANBUL) CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlediği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde oy verme işlemleri devam ediyor. Gece boyunca eşinin durumunu hem Saraçhane'den hem de Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde takip eden Dilek İmamoğlu oyunu Beylikdüzü'nde kullandı. Adliyede gözaltına alındıktan saatler sonra eşiyle kısa süre görüşen Dilek İmamoğlu, "Ekrem bey bu güne kadar ne yaptığını çok iyi bilen, attığı her adımı bilinçli atan; vatanına, milletine sorumlu, kendini vatanına milletine adayan bir insan olarak gayet dimdik ayakta. Gönlü rahat, içi rahat, suçlamalarla karşı karşıya kalıyor ama hiçbiri ona değmiyor." dedi.

Dilek İmamoğlu, eşinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmesi üzerine dün gece iki kez CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte adliyeye geldi. Sabah erken saatlerde CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlediği ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde oy vermek için adliyeden ayrıldı. Adliye koridorinda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dilek İmamoğlu, "Herkesi de oy kullanmaya davet ediyoruz. Cumhurbaşkanını seçmeye davet ediyoruz" dedi.

Eşiyle 4 günlük gözaltı süresinin dolduğu ve savcılığın tutuklama istediği haberinin geldiği saatlerde görüşme imkanı bulan İmamoğlu, "Ekrem beyi gördünüz günler sonra, ne düşünüyorsunuz, ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine de şunları söyledi:

"Dimdik ayakta"

"Ekrem bey bu güne kadar ne yaptığını çok iyi bilen, attığı her adımı bilinçli atan; vatanına, milletine sorumlu, kendini vatanına milletine adayan bir insan olarak gayet dimdik ayakta. Gönlü rahat, içi rahat, suçlamalarla karşı karşıya kalıyor ama hiçbiri ona değmiyor. Ama bu bizim bildiğimiz hukuk çerçevesinde yapılan bir suç savunma şekli olmadığı için dolayısıyla hukuki çerçevede kendisini savunabilecek bir durumu olmuyor. Ama yine hala dimdik hayatta ve savunmasını yapmaya devam ediyor."

Bu açıklamadan sonra adliyeden ayrılan Dilek İmamoğlu oğlu Selim İmamoğlu ile birlikte oyunu Beylikdüzü'nde kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dilek İmamoğlu: 'Ekrem Bey Dimdik Ayakta' - Son Dakika

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