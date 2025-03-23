Dilek İmamoğlu: Ekrem İmamoğlu, Haksızlıklara Karşı Mücadele Edecek

(İSTANBUL) - Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden alınan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, "Şunu iyi bilsinler ki, Ekrem İmamoğlu sizi daha önce dört defa yendi, beşinci defa da yenecek. Aday olsa da olmasa da yenecek. Dışarıda olsa da olmasa da yenecek. Çünkü o artık milletin haysiyet mücadelesinin temelidir" dedi.

CHP'nin İmamoğlu ve İBB yetkililerine yönelik operasyonların ardından başlattığı Saraçhane'deki mitingleri devam ediyor.

Mitingde konuşan Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, şunları söyledi:

"Biz büyük bir aileyiz, bizim bugünümüz çok zor geçti. Ama ne diyoruz? Direne direne kazanacağız. Ekrem'i tutukladılar. Bu haksız, hukuksuz kararı milyonlarca insan vicdanında neye karşılık geldiğinin farkında değiller ama öğrenecekler. Göz göre göre haksızlığa, adaletsizliğe uğramanın çok derin bir acısı vardır. Bizler bu ülkenin vatandaşları, o acıyı çok iyi biliyoruz. Gerçeğin ortaya çıkmasını, adaletin sağlanmasını beklediğimiz kurumlar öğretti bize o acıyı. Ülkeyi yönetenler, yaşadığımız bunca acıya rağmen sessiz, sitemsiz sabretmemizi bekliyorlar. Yarattığı çaresizliğe teslim olmamızı istiyorlar ama öyle olmayacak.

"Sadece Ekrem için değil, zulme uğrayan herkes için mücadeleye devam edeceğim"

Ekrem'e yapılanlar, herkesin içindeki o ince ve hassas yere dokundu. Herkese kendi yaşamakta olduğu haksızlıkları hatırlattı. Halkımızın direnci bu yüzden. Yıllardır Ekrem'i suçlu gösterme gayretiyle neler yapmadılar ki? Hatırlayalım, 6 yıl önce İstanbul seçimlerinde kaybedeceklerini anladıklarında devletin kurumları seçim sonuçlarını yayınlamayı aniden durdurmuştu. Ekrem, o gece çıkıp: 'Hak yemem, hakkımı da yedirmem' demişti ve dediğini de yaptı. O günden bugüne ülkeyi yönetenler, Ekrem'den ve ona duyulan büyük sevgiden korkuyorlar. Bu korkuyla hukuku ve demokrasiyi, hiçe saydılar. Mileltin iradesini gasbedip, Ekrem'i siyaset dışına atmaya uğraştılar ve buna devam ediyorlar. 'Bunu başarırsak, milleti umutsuzluğa iter, bundan sonra seçimleri iş sandığa kalmadan kazanırız' diye hesaplıyorlar. O kadar yanılıyorlar ki... Bu tehlikeli gidişi görüp kabyullenmediği için kadınlar, genler, çocuklar, tüm Türkiye direniyor. Ekrem milletini ailesi gibi, ülkesini evi gibi sever, yalnız İstanbul'un tüm sokaklarında, kendi köyünde, mahallesinde gibi dolaşır. Herkesle dost ve ahbap olup, herkesle konuşup kaynaşmak ister. Halkımıza pozitif enerji vermek, insanlara yardımcı olmak ister. Umutsuzluğu, çaresizliği asla kabul etmez. Onun eşi ve yol arkadaşı olarak ben de asla kabul etmeyeceğim. Sadece Ekrem için değil, hakkı yenen, zulme uğrayan herkes için mücadele etmeye devam edeceğim.

"Hissettiklerimi anlayan ve hisseden her görüşten milyonlarca kadın var"

Bir eş, anne olarak bugün yaşadıklarımı, hissettiklerimi anlayan ve hisseden her görüşten, inançtan milyonlarca kadın var bu ülkede. En çok biz kadınlar, Atatürk'ün ve cumhuriyetin sağladığı haklardan bir adım bile geri gitmeyi kabullenemeyiz, kabullenmeyeceğiz. Milletin kayıtsız şartsız egemenliği, bütün bu hakların temelidir. Onlardan taviz verirsek her şeye yeniden ve en baştan başlamamız gerekir. Buna izin vermeyeceğiz. Tutuklayarak Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulabileceklerini sanıyorlar. Şunu iyi bilsinler ki, Ekrem İmamoğlu sizi daha önce 4 defa yendi, 5'inci defa da yenecek. Aday olsa da olmasa da yenecek. Dışarıda olsa da olmasa da yenecek. Çünkü o artık milletin haysiyet mücadelesinin temelidir. Bu ülkede insan gibi yaşamak ve muamele görmek, adalet ve demokrasi talep eden herkesin ortak sesi ve ortak nefesidir. Yenileceksiniz. Ekrem İmamoğlu'ndan hepinize sevgiler ve selamlar getirdim. Sizleri çok seviyor."

Dilek Kaya İmamoğlu, konuşmasını, "İstanbul Üniversitesi öğrencisi Öyküm Bozkurt tutuklanmış, serbest bırakılsın" diyerek sonlandırdı.