Dilek Livaneli, She Inspires Awards 2024\'te yaşam boyu başarı ödülüne aday gösterildi

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Samsun Kumköy İlkokulu'daki projeleriyle 2014'te Varkey Gems Vakfınca dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen Dilek Livaneli, İngiltere'de bulunan She Inspires Foundation tarafından düzenlenen "She Inspires Awards 2024" yarışmasında yaşam boyu başarı ödülüne aday gösterildi.

Livaneli, Avrupa'da yaşayan Türk çocuklarına yönelik hazırladığı Türkçe Ana Dil Eğitim Programı projesi kapsamında UNESCO'ya bağlı International School of London'da öğretmenlik mesleğine devam ediyor.

Aday gösterilmesini değerlendiren Livaneli, "She Inspires Awards 2024" yarışmasında yaşam boyu başarı ödülüne aday gösterildiği haberini aldığında çok mutlu olduğunu ve onur duyduğunu dile getirdi.

Başarısını kadınlara armağan ettiğini vurgulayan Livaneli, şunları kaydetti:

"Günümüzde güzel haberlere, umut veren hikayelere ihtiyacımız var, bu başarımı ülkem başta olmak üzere tüm dünya kadınlarına armağan ediyorum. Her kadının kendi yaşamının kahramanı olduğuna inanıyorum. Herkesin imkansız dediği bir ortamda bir ışık saçmak, bir değişim, dönüşüm süreci başlatmak için kolları sıvamıştım. Hayallerimin peşinden koştum. Köy okulu öğretmenliğinden küresel öğretmenliğe uzanan hikayemin dünya ölçeğinde ilham verici olması büyük bir gurur. Uluslararası sahnelerde ülkemi bir Türk kadını olarak temsil etmeye tüm gayretimle devam edeceğim."