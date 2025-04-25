Dinar'da Sahte İçki Operasyonu

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sahte içki operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haydarlı beldesinde yaşayan Ş.K'nin evinde sahte içki imal edip satış yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada, 51 litre sahte içki ve sahte alkol üretmede kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Şüpheli Ş.K'ye adli işlem uygulandı.
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