Diş Sıkma Pelvik Tabanı Etkiliyor

Nedeni bulunamayan şiddetli adet sancıları sebebiyle doktor doktor dolaşan kadınlar, bu süreçte boyun tutulmaları, şiddetli baş ve boyun ağrısı çekebiliyor. Hatta bazı kadınlar idrar kaçırma veya vajinismusla mücadele ederken derdine çare bulamayabiliyor. Özellikle LGS'nin yaklaştığı bu günlerde sınav stresiyle baş etmeye çalışan gençlerde de sıkça görülen diş sıkma probleminin altında yatan asıl sebep pelvik taban kaslarında yatıyor olabilir. Vajinal bölgedeki bir problemin ağız diş sağlığı ile ilişkisi hastaları şaşırtsa da çene eklemi ve pelvisin (leğen kemiği) birlikte çalıştığını vurgulayan Kadın Hastalıkları Doğum ve Tamamlayıcı Tıp Uzmanı Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat, özellikle gençlerde sınav dönemi stresiyle artan diş sıkma probleminin kasık ve adet sancılarına da yol açabildiğini kaydetti. Doç. Dr. Bahat, pelvik taban kasları ve çene sağlığı ilişkisi hakkında önemli bilgiler verip ağır sporlar yapan gençlerde de bu sorunun tetiklenebileceği uyarısında bulundu.

Uluslararası Pelvik Ağrı Cemiyeti (IPPS) Danışma Kurulu'na kabul edilen ikinci Türk doktor olan Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat, LGS sınavlarına sayılı günler kala, diş sıkma probleminin sıkça görüldüğü bu yaş grubundaki vakalarda asıl nedenin pelvik taban, yani leğen kemiği kaslarından kaynaklanabileceğini vurgulayarak, pelvik taban kasları ve çene sağlığı ilişkisi hakkında önemli bilgiler verdi. Doç. Dr. Bahat, gençler arasında moda olan ağır sporların da bu sorunu tetikleyebileceğinin altını çizdi ve "Pelvik taban aslında pek çoğumuzun bilmediği, kalça bölgesinde iç organlarımızı taşıyan hamak şeklinde olan kaslarımızın oluşturduğu bir grup. Bizim diyafram dediğimiz akciğerimizin altındaki kaslarla birebir koordineli halde çalışan bir kas grubu. Özellikle çene bölgemizden 'temporomandibular junction' dediğimiz çene eklememizin oturduğu yerden çıkan kas grupları, sırtımızda omurgamız boyunca pelvik kısmımıza kadar ilerler" dedi.

'VÜCUTTAKİ TÜM DENGEYİ ETKİLİYOR'

Bu taban kaslarındaki problemlerin vücuttaki tüm dengeyi bozduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Bahat, "Duruş bozukluğunun, bağırsak hareketlerinin çalışmasının bozulmasına kadar çok büyük etkileri olabiliyor. Aşağı yukarı 12'li yaşlardan menopoz ve menopozun hemen sonrası gibi ortalama 60'lı yaşlara kadar bu problemi görüyoruz. Şiddetli adet sancısı olanlar, daha kanaması başlamadan kasılmaları hissedenler, eş zamanlı olarak cinsel ilişki sırasında ağrı, idrar veya dışkılama yaparken acı ya da dışkılama tam bitmemiş hissi varsa, hiçbir enfeksiyon yokken kasık ağrıları söz konusuysa pelvik tavan disfonksiyonu dediğimiz buradaki kaslarda bir sorun olduğunu düşünürüz" diye konuştu.

'10 HASTADAN 6'SINDA GÖRÜYORUM, ATLANAN ÇOK VAKA VAR'

Pelvik taban bozukluğunun en çok 'diş sıkan' kişilerde görüldüğünü kaydeden Doç. Dr. Bahat, şu bilgileri verdi: "Diş sıkma problemi bizim ülkemizde çok ciddi oranda yüksek ve biz bunun farkında değiliz. Pelvik tabandan kaynaklı diş sıkıyor olabilirsiniz ya da diş sıkmanıza bağlı olarak pelvik tabanınızda ağrı hissedebilirsiniz. O kaslardaki spazmı tarif eden hastalarıma diş sıkıyor musunuz sorusunu sorduğumda çok şaşırıyorlar. Çünkü baktığım, muayene ettiğim alan çok başka, yukarıdaki alan çok başka. Nasıl bildiniz diyorlar. Muayenehaneme her gün 10 kadın geliyorsa neredeyse 6'sında bu problem var. Diş sıkma sorunu nedeniyle yıllarca botoks yaptırılmış, orası susturulmuş ama hastada kulak çınlamaları, denge problemleri, baş dönmeleri başlamış, asla birlikte değerlendirilmemiş oluyor. Çünkü aslında kasılma devam ediyor ve yukarıya o uyarıyı vermeye devam ediyor. Bu sefer kulak içindeki kaslar kasılmaya başlıyor ve başka bulgular beliriyor. Gerçekten atlanan çok vaka var."

LGS GELİYOR, SINAV STRESİ PELVİK TABANI BOZABİLİR

Pelvik taban bozukluklarını genç yaş grubunda çok fazla gördüklerini de kaydeden Doç. Dr. Bahat, önümüzdeki hafta sonu yapılacak LGS sınavları öncesi de uyarılarda bulunarak "Adelosan yani ergenlik evresinde, özellikle sınav döneminde çok sık görüyoruz. Çünkü gençlerin stresinin fazla olduğu dönem. Bu dönemde istemsiz olarak diş sıkmalarda eş zamanlı olarak başlıyor. Ergenlik öncesi çocuklarda da diş sıkmaya bağlı idrar kaçırmalar görülebiliyor, diş hekimlerinin bu konuda dikkatli sorgulama yapması gerekiyor. Aralıklı olarak derin nefes alma egzersizi yapmaları, sınav dönemindeki çocuklarımızın hem ağrı problemini hafifletecek hem de streslerinin azalmasına bağlı olarak kök nedenin azalmasını da sağlayacaktır Erkek tarafında da bunlar olmuyor değil. Onlarda da benzer şikayetler görülebiliyor. Onların da mutlaka pelvik taban konusunda deneyimli fizik tedavi hekimine görünmeleri gerekiyor" dedi.

'CİDDİ EKLEM KAYIPLARINA YOL AÇABİLİR'

Diş sıkma probleminin erken dönemde tedavi edilmediğinde yüz ve çene bölgesinde şekil bozukluklarının baş göstermeye başladığına da dikkat çeken Doç. Dr. Bahat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çene ekleminin çok ciddi deformasyonlarına ve ileri dönemlerde eklem kaybına gidecek ciddi problemlere yol açabiliyor. Sabahları kalktığınızda mutlaka dilinizi dışarı çıkartıp kenarlarda hafif tırtık şeklinde diş izi var mı bakmak gerekiyor. Burada en büyük hata, bunun kök sebebini bulmadan oraya direkt botoks ya da diğer işlemlerin yaptırılarak var olan sorunun aslında susturulması. Bunun için mutlaka bir fizik tedavi hekimi ya da pelvik taban fizyoterapistine gidip bununla ilgili tedavi almak gerekli. Pek çok hasta acaba vajinismusum mu var, ilişkiye giremiyorum, ya da idrar yaparken çok ağrılarım var diye tedavi arıyor. Ama baktığınızda hiçbir sebebi yok. Diş sıkma problemini çözdüğümüzde fizik tedavi desteğiyle birlikte, ağrılar tamamen yok oluyor."

AĞIR SPOR YAPAN GENÇLER DİKKAT

Şu an gençler arasında çok popüler olan ağır sporların da pelvik taban kasları için ciddi riskler içerdiğine değinen Doç. Dr. Bahat, "Pelvik tabanı korumadan, oradaki kasları korumadan yapılan ağır sporlar var. bunlar sırasında ıkınma hareketi kontrolsüz bir şekilde yapılırsa, buradaki kaslarda kanamaya gidecek kadar, hematom dediğimiz kanama odakları oluşabiliyor. Bu da ciddi anlamda pelvik taban kas gruplarına zarar veriyor. Pelvik taban bozukluğunda duruş bozukluğu da göze çarpıyor. İki ayak arasında denge göremiyorsunuz, ağırlığı hep bir tarafa veriyor hasta. Oturunca bacak bacak üstüne atıp diğer tarafı rahatlatma hareketi yapıyor. Bu hastaların çoğu, huzursuz bacak dediğimiz bazen üst bacak karıncalanma ağrısını da çok sık yaşıyor. Sırt ağrıları çok fazla oluyor ya da adet dönemlerinde boyun tutulmasını daha fazla yaşıyorlar. Çünkü aşağıdaki kasılma yukarıdaki kasları da tetikliyor" ifadelerini kullandı.