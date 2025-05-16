DİSK-AR'dan Korkutucu İşsizlik Raporu

(ANKARA) - DİSK-AR, geniş tanımlı işsizlik oranını yüzde 28 olarak açıkladı. Bu oranın TÜİK'in yüzde 8,2 olarak açıkladığı işsizlik oranının yaklaşık 20 puan üstünde olması dikkati çekti.

DİSK-AR, 2025'in 1. çeyreğine ilişkin İşsizlik ve İstihdamın Görünümü raporunu yayımladı. TÜİK tarafından açıklanan istihdam oranının yüzde 48,9 olarak açıklandığı belirtilen raporda, Kayıtlı Tam Zamanlı İstihdam (KATI·) oranı yüzde 33,8 olarak hesaplandı. Raporda, şunlar kaydedildi:

"Kadınlarda resmi istihdam oranı yüzde 31,9 iken KATİ oranı yüzde 19,7. Erkeklerde resmi istihdam oranı yüzde 66,3 olarak açıklanmışken KATİ oranı yüzde 48,1 olarak hesaplandı. Böylece KATİ oranı resmi istihdam oranından genelde 15,1 puan, kadınlarda 12,2 ve erkeklerde ise 18,2 puan düşük olarak gerçekleşti."

"Dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark 19,4 puan oldu"

Raporda, geniş tanımlı işsiz sayısı 11 milyon 382 bin olarak hesaplanırken, şu ifadelere yer verildi:

"TÜİK tarafından 2025 1. çeyrekte yüzde 8,6 olarak açıklanan mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı 0,1 puan azalış ile bir önceki çeyrek ile benzer seyirdeyken, mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü (geniş tanımlı işsizlik) oranı ise 2025 yılı 1. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,4 puan artışla yüzde 28,0 olarak açıklandı. Dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark 19,4 puan oldu.

"Kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerden 4,6 ve geniş tanımlı işsizlik oranı ise 15,2 puan yüksek seyrediyor"

Kadınlarda dar tanımlı işsizlik oranı erkeklerden 4,6 ve geniş tanımlı işsizlik oranı ise 15,2 puan yüksek seyrediyor. TÜİK tarafından 2025 yılı 1. çeyrekte dar tanımlı kadın işsizliği 1 milyon 345 bin ve erkek işsizliği ise 1 milyon 539 bin olarak açıklandı. TÜİK verilerinden yararlanarak hesapladığımız geniş tanımlı işsiz sayısı ise kadınlarda 5 milyon 733 bin ve erkeklerde ise 5 milyon 748 bin olarak gerçekleşti. Kadın geniş tanımlı işsizliğinin dar tanımlı kadın işsizliğine göre yüksek olmasının en önemli sebebi kadınlar arasında zamana bağlı eksik istihdam edilenler ile ümitsizler, iş aramayıp çalışmaya hazır olanlar ve iş arayıp işbaşı yapamayacak olanları içeren potansiyel işgücünün yüksekliğidir."

"AB ortalamasının 2,4 katı"

Raporda Türkiye'de her 4 gençten birinin ne eğitimde ne istihdamda yer aldığı belirtilerek, Türkiye'deki oranın AB üyesi ülke ortalamasının 2,4 katı olduğu kaydedildi. Raporda, "Gençlerde işsizlik oranlarının genel işsizlik oranlarından daha yüksek seyrettiği biliniyor. AKP döneminde gençlerde işsizlik vahim bir hal aldı. AKP'nin iktidara geldiği 2002 3. çeyreğinden bu yana gençlerde geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26'dan yüzde 37,5'e yükseldi" denildi. Raporda, şunlar kaydedildi:

"Geniş tanımlı genç işsizliği 11,4 puan yükseldi"

"AKP döneminde geniş tanımlı genç işsizliği 11,4 puan yükseldi. AKP döneminde gençler iş bulma ümidini kaybettiler ve iş aramaktan vazgeçtiler. AKP'nin iktidara geldiği 2002 3. çeyreğinde gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 18,3 ve geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 26,1 idi. Gençlerde dar ve geniş tanımlı işsizlik arasındaki puan farkı 7,8'di. 2025 1. çeyreğinde ise gençlerde dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 15 olarak açıklandı. TÜİK verilerinden yararlanarak hesapladığımız 15-24 yaş arası genç nüfusta geniş tanımlı işsizlik oranı ise 2025 1. çeyreğinde yüzde 37,5 olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı genç işsizliği dar tanımlı genç işsizliğinden 22,5 puan fazladır. Genç kadınlarda geniş tanımlı işsizlik ise daha yüksek oranda seyretmeye devam ediyor. 2025 1. çeyreğinde 15-24 yaş arası erkeklerde dar tanımlı işsizlik yüzde 11,2 ve geniş tanımlı işsizlik yüzde 32 olarak hesaplanırken, 15-24 yaş arası genç kadınlarda ise dar tanımlı işsizlik yüzde 22,1, geniş tanımlı işsizlik yüzde 46,9 olarak hesaplandı."