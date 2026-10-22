DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu, 2027 bütçesinde işçi ve emeklinin olmadığını söyledi

(ÇANAKKALE) - DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "2027 bütçesine baktığımızda bütçenin yine en büyük kesiminin sermayeye aktarıldığını, faize aktarıldığını görüyoruz. Bütçede sermayenin talepleri var, faiz ödemeleri var, sermayeye aktarılan kaynak var ama bütçede işçi yok, emekçi yok, emekli yok, kadınlar yok, halk yok. İşte o bütçe, ülkeyi yöneten iktidarın tercihlerini gösterir" dedi.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Gelirde, vergide, ülkede adelet için emekçi buluşmaları" kampanyası kapsamında Çanakkale'de açıklama yaptı. Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek ve siyasi partilerin de destek verdiği açıklamada konuşan Çerkezoğlu, geçen hafta başlayan kampanyanın 7'ncisini Çanakkale'de gerçekleştirdiklerini belirterek, eylemlere devam edeceklerini söyledi.

Yüksek enflasyon nedeniyle ücretlerin eridiğini, Türkiye'deki vergi sisteminin adaletsiz olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, "Bizler vergimizi peşin peşin daha ücretimizi almadan çok yüksek oranlarda öderken bu ülkede sermaye canı istediği zaman canı istediği kadar vergi ödüyor. Aynı zamanda ücretimizden verdiğimiz verginin dışında 1 kilo domates, patates aldığımızda ödediğimiz dolaylı vergi devletin vergi gelirlerinin yüzde 65'ine ulaştı. O nedenle vergide adalet istiyoruz" diye konuştu.

"BİRLİKTE FONLANIYORLAR, BİRBİRLERİNİ DENETLİYORLAR"

DİSK-AR'ın araştırmasına göre işçilerin 9 ayda vergi, enflasyon ve kesinti nedeniyle kaybının 2 trilyon 254 milyar lira olduğunu belirten Çerkezoğlu, "İşte böylesi bir adaletsizliğin olduğu bir süreçte biz gelirde adalet, vergide adalet, ülkede adalet için buluşuyoruz. Bu ülkede öyle bir düzen kurdular ki bu düzenin bütün çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak için dönüyor. Düşünün ki bir asgari ücretlinin 6 bin yıl hiç durmadan çalışarak ancak elde edebileceği bir geliri bir avuç insan oturduğu yerde 4 ayda fonlanarak elde edebiliyor. Hiçbir denge denetleme mekanizmasının kalmadığı, güçler ayrılığının ortadan kalktığı bu düzende hiç kimsenin kimseye hesap vermediği adaletsizliği her gün büyüten bir sistem kurdular. Birlikte fonlanıyorlar, birbirlerini denetliyorlar. Hiçbir hesap vermiyorlar" ifadelerini kullandı.

"ADALETSİZ BÖLÜŞTÜĞÜMÜZ İÇİN GEÇİNEMİYORUZ"

Yaşanan ekonomik krizin asıl nedeninin AK Parti'nin sınıfsal ve siyasi tercihi olduğunu söyleyen Çerkezoğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizde kaynak olmadığı için değil, adaletsiz bölüştüğümüz için geçinemiyoruz. O nedenle gelirde, vergide, ülkede adalet istiyoruz. Ülkedeki kaynakları gösteren en önemli belge dün Meclis'e sunuldu. 2027 bütçesine baktığımızda bütçenin yine en büyük kesiminin sermayeye aktarıldığını, faize aktarıldığını görüyoruz. Bütçede sermayenin talepleri var, faiz ödemeleri var, sermayeye aktarılan kaynak var ama bütçede işçi yok, emekçi yok, emekli yok, kadınlar yok, halk yok. İşte o bütçe, ülkeyi yöneten iktidarın tercihlerini gösterir. O nedenle diyoruz ki mesele tercihlerdedir. Mesele politikalardadır. Mesele zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bu düzendedir. O nedenle bu mücadelemizin temel hedefi bütün bu eşitsizlikleri, adaletsizlikleri ortadan kaldırmak; eşitsizlikleri, adaletsizlikleri ortadan kaldırmak için de bu düzeni değiştirmektir. O nedenle kent kent, meydan meydan yan yana geldiğimiz, sesimizi, soluğumuzu büyüttüğümüz bu buluşmaları sesimizin, soluğumuzun ulaştığı her yerde büyütmeye ve bu mücadeleyi hep beraber yan yana, omuz omuza büyütmeye kararlıyız.

Asgari ücret başta olmak üzere bütün ücretlerin derhal arttırılmasını ve hedef enflasyon üzerinden ücret belirlenmesinden vazgeçilmesini istiyoruz. Daha belirlendiğinde açlık sınırının altında olan, bugün de 9 ayda 6 bin 828 lira kaybederek aslında 21 bin liralara düşmüş olan asgari ücretten artık bu ülkenin kurtarılması için mücadele veriyoruz. ve biz vergide adalet istiyoruz. Anayasada yazdığı gibi az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınan adil bir vergi sistemi istiyoruz. Artık açıkça bir soygun haline gelen vergi dilimleri uygulamasının değişmesini ve adaletle vergi toplanmasını istiyoruz. Bu kara tablonun, bu ekonomik tercihlerin, bu politikaların en ağır bedelini ödeyenlerden bir kesim de emekliler. İşte emekli arkadaşlarımız, sendikamız yanımızda. Emekli aylıklarının mutlaka ama mutlaka en düşük emekli aylığının en az asgari ücret düzeyine yükseltilmesini, bütün emekli aylıklarının da arttırılmasını istiyoruz."

"SEÇME HAKKIMIZA EL UZATAN DÜZEN HAKLARIMIZA DA EL UZATMAKTADIR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile güçler ayrılığının, denge ve denetleme mekanizmaları ortadan kalktığını söyleyen Çerkezoğlu, belediye başkanlarının ve gazetecilerin tutuklanmasına tepki gösterdi.

DİSK'in demokrasi istediğini vurgulayan Çerkezoğlu, "Biz işçi sınıfı olarak biliyoruz ki; seçme hakkımıza, basın özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne el uzatan bir düzen aynı zamanda bizim en temel kazanılmış haklarımıza, kıdem tazminatımıza da el uzatmaktadır. Şimdi Meclis'te hazırlıkları yapılan, esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracak yasal düzenlemelerin konuşulduğu bir dönemdeyiz. O nedenle demokrasi mücadelesi veriyoruz. O nedenle demokrasi işçinin ekmeğidir diyoruz. Bu sloganı çok atıyoruz, yaşasın örgütlü mücadelemiz diye, kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz. Bu sloganın, bu söylemin, bu çığlığın herhalde hayatta anlamını en çok bulduğu dönemlerden bir tanesindeyiz" dedi.