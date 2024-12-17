DİSK Yöneticilerine Hukuksuz Tutuklama

Güncel

(İSTANBUL) - DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ile DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Göksoy'un tutuklanmasına karşı tepkiler sürüyor. Genel-İş Genel Merkezi önünde yapılan açıklamada, kararın hukuki olmadığının altı çizildi. DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, "Demokrasi mücadelesinin en önünde yürüyen insanlara pusu kuruluyor. Bir pusu da bizim Genel Başkanımız Remzi Çalışkan'a, bölge temsilcimiz Kemal Göksoy'a kuruldu. Bundan asla yılmadık, asla yılmayacağız" dedi.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı, Genel-İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ve DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Göksoy'un tutuklanmasına ilişkin Beşiktaş'ta bulunan Genel-İş Genel Merkez binası önünde açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sendikacılık suç değildir, başkanlarımız serbest bırakılsın" pankartı açıldı. "Hukuksuzluğa boyun eğmeyiz", "Sendikacılık suç değildir", "Başkanlarımıza özgürlük" sloganları atıldı.

DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, yaptığı açıklamada, Çalışkan ve Göksoy'un tutuklanmasının hukuki olmadığını belirterek, "Emek ve demokrasi mücadelesinin sesi asla susturulamaz. Genel-İş, Genel Başkanından üyelerine kadar tüm gücüyle örgütlenmeye, mücadele etmeye ve emekçilerin hakları için sesini yükseltmeye devam edecektir. Hiçbir baskı, hiçbir saldırı bu mücadele azmini kıramayacaktır. Yaşasın DİSK, yaşasın Genel-İş, yaşasın onurlu mücadelemiz" dedi.

"Çekip alıp tutukladılar bugün üçüncü haftasındayız"

Arslanoğlu, şunları söyledi:

"DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, bir sabah erken saatlerde sanki kaçıyormuş, kaçakmış gibi ailesinin önünde çocukların gözü önünde çekip alıp tutukladılar. Bugün üçüncü haftasındayız. Remzi Başkan onurumuzdur. Aynı gün aynı saatlerde Disk Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Göksoy'u da aynı yöntemlerle tutukladılar. Aynı antidemokratik uygulamalarla tutsak aldılar ve Ankara, Sincan Cezaevi'ne kapattılar.

"Demokrasi mücadelesinin en önünde yürüyen insanlara pusu kuruluyor"

Demokrasi mücadelesinin en önünde yürüyen insanlara pusu kuruluyor. Bir pusuda bizim Genel Başkanımız Remzi Çalışkan'a, bölge temsilcimiz Kemal Göksoy'a kuruldu. Bundan asla yılmadık, asla yılmayacağız. 'Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü' demiş Ahmet Arif. Buradan Remzi Başkanımıza ve Kemal Gürsoy'a gönderiyorum bu dörtlüğü.

"AKP iktidarı siz anlaşılan 12 Eylül askeri faşist cuntasına karşı DİSK'in, DİSK'lilerin yürüttüğü kavganın farkında değilsiniz"

AKP iktidarı, siz anlaşılan 12 Eylül askeri faşist cuntasına karşı DİSK'in, DİSK'lilerin yürüttüğü kavganın farkında değilsiniz. Siz anlaşılan Remzi Çalışkan'ın kimden o koltuğu devir aldığına, o bayrağı, o sancağı kimden devir aldığından haberdar değilsiniz. Ben burada size bir kez daha hatırlatıyorum; Remzi Çalışkan'ın oturduğu koltuk, Abdullah Baştürk'ün oturduğu koltuktur. O Abdullah Baştürk ki hiç bir gün içinde yer almadığı DİSK'in eylemlerinin altına imza atarak, 12 Eylül askeri faşist cuntası karşısında savunma onuru göstermiş Abdullah Baştürk'tür. Abdullah Baştürk ki 'otur yerine seni asarım' diyen albaya dönüyor 'Ben DİSK'in Genel Başkanıyım sen benim çeketimi asarsın' diyen Abdullah Baştürk'tür."

"Yargıyı silah gibi kullananların karşısında, emekçinin yanındayız"

Açıklamaya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Yargıyı silah gibi kullananların karşısında, emeğin ve emekçinin yanındayız. Hukuksuzca tutuklanan DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ve DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Göksoy için yapılan basın açıklamasına katıldık. Bir kez daha söylüyoruz: Sendikacılık suç değildir" diyerek tepki gösterdi.