DİSK Yöneticilerine Hukuksuz Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

DİSK Yöneticilerine Hukuksuz Tutuklama

Geniş Video İzle

DİSK yöneticileri Remzi Çalışkan ve Kemal Göksoy'un tutuklanmasına karşı tepkiler devam ediyor.

17.12.2024 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ile DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Göksoy'un tutuklanmasına karşı tepkiler sürüyor. Genel-İş Genel Merkezi önünde yapılan açıklamada, kararın hukuki olmadığının altı çizildi. DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, "Demokrasi mücadelesinin en önünde yürüyen insanlara pusu kuruluyor. Bir pusu da bizim Genel Başkanımız Remzi Çalışkan'a, bölge temsilcimiz Kemal Göksoy'a kuruldu. Bundan asla yılmadık, asla yılmayacağız" dedi.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı, Genel-İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ve DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Göksoy'un tutuklanmasına ilişkin Beşiktaş'ta bulunan Genel-İş Genel Merkez binası önünde açıklama yapıldı. Açıklamada, "Sendikacılık suç değildir, başkanlarımız serbest bırakılsın" pankartı açıldı. "Hukuksuzluğa boyun eğmeyiz", "Sendikacılık suç değildir", "Başkanlarımıza özgürlük" sloganları atıldı.

DİSK İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, yaptığı açıklamada, Çalışkan ve Göksoy'un tutuklanmasının hukuki olmadığını belirterek, "Emek ve demokrasi mücadelesinin sesi asla susturulamaz. Genel-İş, Genel Başkanından üyelerine kadar tüm gücüyle örgütlenmeye, mücadele etmeye ve emekçilerin hakları için sesini yükseltmeye devam edecektir. Hiçbir baskı, hiçbir saldırı bu mücadele azmini kıramayacaktır. Yaşasın DİSK, yaşasın Genel-İş, yaşasın onurlu mücadelemiz" dedi.

"Çekip alıp tutukladılar bugün üçüncü haftasındayız"

Arslanoğlu, şunları söyledi:

"DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan, bir sabah erken saatlerde sanki kaçıyormuş, kaçakmış gibi ailesinin önünde çocukların gözü önünde çekip alıp tutukladılar. Bugün üçüncü haftasındayız. Remzi Başkan onurumuzdur. Aynı gün aynı saatlerde Disk Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Göksoy'u da aynı yöntemlerle tutukladılar. Aynı antidemokratik uygulamalarla tutsak aldılar ve Ankara, Sincan Cezaevi'ne kapattılar.

"Demokrasi mücadelesinin en önünde yürüyen insanlara pusu kuruluyor"

Demokrasi mücadelesinin en önünde yürüyen insanlara pusu kuruluyor. Bir pusuda bizim Genel Başkanımız Remzi Çalışkan'a, bölge temsilcimiz Kemal Göksoy'a kuruldu. Bundan asla yılmadık, asla yılmayacağız. 'Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır. Tanı bunları, tanı da büyü' demiş Ahmet Arif. Buradan Remzi Başkanımıza ve Kemal Gürsoy'a gönderiyorum bu dörtlüğü.

"AKP iktidarı siz anlaşılan 12 Eylül askeri faşist cuntasına karşı DİSK'in, DİSK'lilerin yürüttüğü kavganın farkında değilsiniz"

AKP iktidarı, siz anlaşılan 12 Eylül askeri faşist cuntasına karşı DİSK'in, DİSK'lilerin yürüttüğü kavganın farkında değilsiniz. Siz anlaşılan Remzi Çalışkan'ın kimden o koltuğu devir aldığına, o bayrağı, o sancağı kimden devir aldığından haberdar değilsiniz. Ben burada size bir kez daha hatırlatıyorum; Remzi Çalışkan'ın oturduğu koltuk, Abdullah Baştürk'ün oturduğu koltuktur. O Abdullah Baştürk ki hiç bir gün içinde yer almadığı DİSK'in eylemlerinin altına imza atarak, 12 Eylül askeri faşist cuntası karşısında savunma onuru göstermiş Abdullah Baştürk'tür. Abdullah Baştürk ki 'otur yerine seni asarım' diyen albaya dönüyor 'Ben DİSK'in Genel Başkanıyım sen benim çeketimi asarsın' diyen Abdullah Baştürk'tür."

"Yargıyı silah gibi kullananların karşısında, emekçinin yanındayız"

Açıklamaya CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de katıldı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Yargıyı silah gibi kullananların karşısında, emeğin ve emekçinin yanındayız. Hukuksuzca tutuklanan DİSK Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan ve DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi Kemal Göksoy için yapılan basın açıklamasına katıldık. Bir kez daha söylüyoruz: Sendikacılık suç değildir" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: ANKA

Tutuklama, Çukurova, Politika, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel DİSK Yöneticilerine Hukuksuz Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:23 Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir’den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
17:22 TDD Başkanı Kanak: Suriye’nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
17:16 Gazze’de ateşkes an meselesi İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire’ye gidiyor Gazze'de ateşkes an meselesi! İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor
17:07 Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
16:02 Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övmesine Özgür Özel’den ilk yorum Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
23:41 Galatasaray’dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım Galatasaray'dan dev maçın bile önüne geçen paylaşım
23:32 Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
23:27 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti 15 yaşındaki Asel, su tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti
23:01 Öztrak’a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti Öztrak'a süresiz konuşma izni veren Önder, 1961 yılına kadar gitti
23:00 Galatasaray, Trabzonspor’u 4-3 mağlup etti Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti
22:43 Beşiktaş’tan eşi benzeri görülmemiş Hasan Arat hamlesi Beşiktaş'tan eşi benzeri görülmemiş Hasan Arat hamlesi
22:33 Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi Dev maça damga vuran pozisyon: Çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?
22:26 Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı Trump: Erdoğan, Türklerin bin yıllık hayalini başardı
22:11 Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü Dışişleri Bakanı Fidan, AB ile Suriye ve Ukrayna Gelişmelerini Görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 18:41:18. #1.13#
SON DAKİKA: DİSK Yöneticilerine Hukuksuz Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.