Divanu Lugati't-Türk Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Divanu Lugati't-Türk Sergisi Açıldı

Kazakistan'da, Divanu Lugati't-Türk sözlüğünün 950. yılına özel sergi 23 Şubat'a kadar ziyarete açık.

19.02.2025 16:49
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da açılan Kaşgarlı Mahmud'un "Divanu Lugati't-Türk" sözlüğünün yazılışının 950'nci yılına özel "Erdemin Başı Dil: Divanu Lugati't-Türk" sergisi, 23 Şubat'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türk Dünyası Vakfı ile Türk Kültür ve Miras Vakfı iş birliğiyle Kazakistan Milli Müzesi'nde açılışı yapılan sergide, Divanu Lugati't-Türk'ün tarihi serüveni ve içeriğine dair bilgiler yer alıyor.

Türklerin medeniyet kurucu yönüne dikkat çeken objelerin sunulduğu sergide ayrıca, Divanu Lugati't-Türk'ün orijinaline uygun tıpkı basım replikası, günümüzdeki haliyle sunulan seçilmiş sözcükler ve atasözleri, Kaşgarlı Mahmud'un çizdiği ilk Türk dünyası merkezli dünya haritasının modern izdüşümünü gösteren bir çalışmaya da yer veriliyor.

?"Kazakistan Milli Müzesi ile Türk Dünyası Vakfı olarak bir protokol imzaladık"

Türk Dünyası Vakfının Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergiyi geçen aralık ayında Bişkek'te açtıklarını belirterek, "Divanu Lugati't-Türk hakkında temel bilgiler, içerdiği atasözleri, birtakım şeyleri infografik şekilde anlatmaya gayret ettik. Sergi çok ilgi gördü. Dolayısıyla Kazakistan Milli Müzesi ile Türk Dünyası Vakfı olarak bir protokol imzaladık ve bu kültürel iş birliğini devam ettirme kararı aldık. Bundan sonra ortak sergilere imza atacağız." dedi.

Özsoy, Türkiye-Kazakistan ilişkilerinde hayli mesafe kat edildiğinin altını çizerek, "Artık biz basit sergiler değil, müze niteliğindeki kültür varlıklarını ülkeler arasında gezdirmeye başladık. Kazakistan'ın kendi kültürel mirasına, Oğuzların mirasına sahip çıkması bizi derinden etkiledi. Biz de buna ortak olmak, çalışmalara destek vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Dut ise Divanu Lugati't-Türk sergisinin ardından Kazakistan'daki Oğuz Türkleriyle ilgili bir sergi hazırlayacaklarına dikkati çekerek, "Bu ortak değerlerimizin Türkiye'de de sergilenmesine öncülük etmek için ortak bir çalışma grubu oluşturmaya karar verdik. Bunların görüşmeleri devam edecek." diye konuştu.

XI. yüzyılda Türklerin estetik anlayışı ve giyim tarzına dikkat çekilen sergide, Divanu Lugati't-Türk'teki ipuçları ışığında modacı Ezgi Karayel tarafından tasarlanmış kadın ve erkek kıyafetleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Hazırladıkları kıyafet tasarımlarında tüm kadim Türk desenlerini bir arada kullandıklarına işaret eden Karayel, "Divanu Lugati't-Türk'te yer alan kıyafet tanımlarına uygun çalışma yaptık." dedi.

Karayel, hazırladığı kıyafetlerde ayrıca dünyanın en eski Türk halısından desenler kullandıklarını aktardı.

Kaynak: AA

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