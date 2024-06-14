Diyanet, Arafat için özel çalışma başlattı - Son Dakika
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Diyanet, Arafat için özel çalışma başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, 84 bin 942 Türk hacı adayını, 655 otobüs ile özel bir program ile Arafat'a taşıyacak. Arafat'ta çadırlar bu sene daha serin ve konforlu olacak. Hacı adayları için irşat programı yapılacak ve vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yapacak.

14.06.2024 01:17
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- Diyanet'ten Arafat için özel çalışma

Diyanet İşleri Başkanlığı, 84 bin 942 Türk hacı adayını, 655 otobüs ile, özel bir program ile Arafat'a taşıyacak

Arafat'da çadırlar bu sene daha serin ve konforlu olacak

MEKKE - Haccın en önemli farzı olan Arafat Vakfesine saatler kala, yüzbinlerce hacı adayı ihramlarını giyip, otelleri önüne park eden otobüslerle 25 kilometre uzaklıktaki özel alana çıkacaklar. Arefe gününde Arafat Ovasında olacak olan hacılar, Terviye günü tabir edilen Zilhicce ayının 8. günü otobüslerle intikale başlıyorlar. Türk hacılarına ayrılan özel yoldan 14 kilometrekarelik alana çıkacak olan hacı adayları son hazırlıklarını tamamladılar.

"Müslümanların büyük buluşması" olarak nitelendirilen Arafat vakfesine sayılı saatler kala hacı adaylarını intikal heyecanı sardı. Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı hacı adaylarını "mahşerin provası" olarak nitelendirilen Arafat buluşmasına taşımak için çalışmalarına yoğunluk verdi. Medine'deki hacı adaylarının tamamı da Arafat ziyareti için Mekke'ye taşındı.

Cuma günü öğleden sonra Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a başlayacak yolculuk için özel bir operasyon hazırlığında bulunan Başkanlık, bu kapsamda 655 otobüs ile görev yapacak. 84 bin 942 hacı adayı otobüslerin gerçekleştireceği üç seferle bölgeye taşınacak.

500 civarında çadır kuruldu

Bunun yanı sıra hava sıcaklığının 45 dereceye yaklaştığı kentte hacı adaylarını Arafat'ta ağırlamak için sanayi tipi klimalarla soğutulan irili ufaklı 500 civarında çadır kuruldu. Diğer senelerden farklı olarak sünger yatakların yerini katlanabilir yatakların aldığı çadırların dışı da ilk defa özel yalıtımla kaplanarak sıcaktan korunacak.

Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşat ekipleri tarafından irşat programı yapılacak. Kur'an-ı kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak.

Vakfe duasını Diyanet İşleri Başkanı Erbaş yaptıracak

Arefe günü hacı adayları, öğle namazından sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Vakfe duasının ardından Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek.

Şeytan taşlamanın ardından otellerine geçecek olan hacı adayları, şükür kurbanının kesilmesinin ardından, tıraş olunarak ihramdan çıkacaklar. Daha sonra ziyaret tavafı ve say yapmalarının ardından hacı ünvanını alacaklar.

Kaynak: İHA

Diyanet İşleri Başkanlığı, Dünya, Güncel, Son Dakika

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