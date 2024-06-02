Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine ekip başkanlıklarını ziyaret etti - Son Dakika
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine ekip başkanlıklarını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine ekip başkanlıklarını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının Medine ekip başkanlıklarını ziyaret ederek, 2024 Yılı Hac Organizasyonu kapsamında yürütülen hizmetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Erbaş, Türk hacı adaylarıyla bir araya gelerek, geçen yılki eksiklikleri telafi etmek ve daha iyi bir organizasyon gerçekleştirmek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

02.06.2024 15:15
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının Medine ekip başkanlıklarını ziyaret ederek, "2024 Yılı Hac Organizasyonu" kapsamında yürütülen hizmetlerle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2024 Hac Organizasyonu kapsamında Medine'ye gelen Erbaş'a, Medine Koordinasyon ve İskan Ekip Başkanı Ahmet Bulut, Fetva ve İrşat Ekip Koordinatörü Mustafa Bilgiç ile sağlık ekibinden Başhekim Hasan Kayabaşı yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Erbaş, buradaki konuşmasında, Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre hizmetlerindeki tecrübesini her yıl daha iyi noktalara getirme gayretinde olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sene geçen seneden daha iyi olacak düşüncesiyle hareket ediyoruz. Çünkü tecrübeyi birbirinin üzerine koymak gerekiyor, başarıya ulaşmanın yolu buradan geçiyor. Geçen yıl yapmış olduğumuz eksikliklerimizi bu sene görerek, onları telafi ederek daha iyi noktalara nasıl getirebiliriz onun gayreti içerisinde olacağız."

Türk hacı adaylarıyla bir araya gelerek bir süre sohbet eden Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da eşlik etti.

Kaynak: AA

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