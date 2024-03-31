DİYARBAKIR SON

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31.03.2024 22:01  Güncelleme: 22:04
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.972
Toplam Seçmen : 1.164.129
Açılan Sandık : 2.331
Açılan Sandık Oranı : % 58,69
Kullanılan Oy : 433.686
Geçerli Oy : 411.190
Katılım Oranı : % 63,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK% 64,26264.242
AK PARTİMEHMET HALİS BİLDEN% 16,4267.515
HÜDA PARFARUK DİNÇ% 7,0328.901
CHPCAFER PEKDEMİR% 3,3613.813
YENİDEN REFAHHİKMET KAPLAN% 3,1512.933
DİĞER% 1,958.026
DEVA PARTİSİCENAP EKİNCİ% 0,973.998
SAADETMUHAMMED SABIR FIRAT% 0,562.296
İYİ PARTİAHMET ÇAKIR% 0,512.108
ZAFER PARTİSİMAHMUT TATAR% 0,421.738
TKPDAVUT ŞANLI% 0,281.158
DSPALİ ARTUN% 0,261.069
HAK-PARMEHMETŞAH EREN% 0,21853
BTPŞEYHMUS ELÇİ% 0,13554
HKPABDURRAHMAN KAYA% 0,12492
VATAN PARTİSİFERDİ TANHAN% 0,06239
MİLLİ YOLMEHMET ALİ KARA% 0,06234
YTPUMUT ANAR% 0,06228
AB PARTİMUSTAFA MALKOÇ% 0,05195
TKHSİBEL ALTINTAŞ% 0,04179
MİLLETLEYLA KARAKAYA% 0,04164
BAĞIMSIZABDULAZİZ KIRKAN% 0,04156
BAĞIMSIZORKİDE DÜZKAYA% 0,0299
BAĞLAR

Açılan Sandık Oranı : % 82,38
Katılım Oranı : % 58,03

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSİRAÇ ÇELİK% 71,681.806
AK PARTİBEDİRHAN AKYOL% 12,6514.450
HÜDA PARCENGİZ AYDIN% 6,447.355
CHPMUSTAFA AKYÜZ% 3,113.550
YENİDEN REFAHMEHMET NEZİR DURMAZ% 2,272.598
DİĞER% 1,421.624
DEVA PARTİSİHAMDİN ÖZDEMİR% 0,65739
İYİ PARTİCEMAL CEYLAN% 0,59670
SAADETAHMET BARAN% 0,57648
HKPNAİLE KOÇ EFE% 0,18206
HAK-PARHEVAL YILMAZ TEMEL% 0,17196
BTPMETİN ÇELİK% 0,15170
DSPALİ YUSUF ERASLAN% 0,1120
MİLLİ YOLFEYAT GÖÇLÜ% 0,0779
AB PARTİMAHMUT DURMAZ% 0,0335
BİSMİL

Açılan Sandık Oranı : % 56,66
Katılım Oranı : % 76,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMİZGİN EKİN% 65,3117.852
AK PARTİBEHİYE ARSLAN% 16,974.637
HÜDA PARALİ BİLMEZ% 7,72.106
DEVA PARTİSİŞÜKRÜ MERDANOĞLU% 4,941.350
CHPMEHMET SOYLU% 1,65452
YENİDEN REFAHFAİK KILIÇ% 1,32361
DİĞER% 1,12305
SAADETİBRAHİM ŞİMŞEK% 0,44120
DSPCANAN İLGİN% 0,2259
İYİ PARTİALİ ÜNAL% 0,1747
BTPYUSUF TUTUŞ% 0,1643
ÇERMİK

Açılan Sandık Oranı : % 68,35
Katılım Oranı : % 83,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU% 23,424.009
YENİDEN REFAHMURAT AKDAĞ% 22,243.807
CHPNURETTİN AKDAĞ% 19,453.329
DEM PARTİBERAT CAN% 18,093.097
DİĞER% 11,281.931
HÜDA PARSEYFETTİN YİĞİT% 4,61789
SAADETABDULLAH EJDER YİĞİT% 0,3153
DSPVEDAT KARAKAŞ% 0,2542
İYİ PARTİAHMET EFETÜRK% 0,235
BTPMEHMET RAMAZAN KEBABCILAR% 0,1526
ÇINAR

Açılan Sandık Oranı : % 61,45
Katılım Oranı : % 75,91

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSEMRA AKYÜZ% 47,048.641
AK PARTİDAVUT ARZU% 29,375.396
HÜDA PARVEDAT TURGUT% 18,013.309
DİĞER% 2,13391
CHPHALİT KAYA% 0,9166
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKBULUT% 0,84155
DEVA PARTİSİMEHMET MUSTAFA DOĞAN% 0,592
İYİ PARTİRAMAZAN DEMİR% 0,3869
SAADETMEHMET VEYSİ YİĞİT% 0,3462
HAK-PARSÜHEYLA BİNGÖL% 0,2342
BTPYASİN ASLAN% 0,1222
DSPDERYA ULAŞ% 0,0916
MİLLİ YOLMEHMET EYYÜP GÜMÜŞ% 0,059
ÇÜNGÜŞ

Açılan Sandık Oranı : % 64,58
Katılım Oranı : % 84,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ SUAT AKMEŞE% 46,031.538
YENİDEN REFAHZÜBEYİR ARSLANCA% 42,171.409
DEM PARTİHABİB DEMİRKOL% 4,55152
CHPGÜLER KOÇYİĞİT% 3,38113
DİĞER% 2,170
İYİ PARTİMEHMET SIDDIK KARADAĞLI% 0,4816
SAADETAYŞE DAĞ% 0,4515
HÜDA PARMEHMET GÜLDOĞDU% 0,3612
TKPSENAYİ YEŞİLÇİNAR% 0,3311
BTPAHMET HAYDAR EŞKİ% 0,093
DSPAHMET KAPÇAK% 0,062
DİCLE

Açılan Sandık Oranı : % 20,41
Katılım Oranı : % 79,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHACİ AKENGİN% 49,91.468
AK PARTİFELAT AYGÖREN% 33,28979
HÜDA PARALİ GÖÇTÜRK% 5,88173
YENİDEN REFAHHALİT AYDIN% 4,18123
BAĞIMSIZMURAT ARUKAN% 2,2466
BAĞIMSIZFERHAT DURMAZ% 1,4643
DEVA PARTİSİHÜSEYİN LEVENT% 0,7823
CHPMEHMET SELİM AKBAŞ% 0,6519
SAADETABDULVAHAP DİYAPOĞLU% 0,5416
HKPADNAN KAYA% 0,278
İYİ PARTİYUNUS BAŞAL% 0,247
BTPYUNUS TUTUŞ% 0,175
APÖZGÜR KARAKUŞ% 0,175
BAĞIMSIZMEHMET DOĞAN% 0,144
DSPMUSTAFA BİROĞLU% 0,13
EĞİL

Açılan Sandık Oranı : % 33,90
Katılım Oranı : % 67,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ZÜLKÜF POLAT% 46,781.794
AK PARTİFIRAT SEYDAOĞLU% 32,021.228
SAADETMEHMET KARAKAŞ% 13,51518
YENİDEN REFAHMAHMUT AKATAY% 3,65140
HÜDA PARALİ DURGUNSU% 1,6262
CHPAHMET AKTAY% 0,7328
DEVA PARTİSİZEYNEL BEKİL% 0,6525
DSPSAİT TUTUŞ% 0,4417
İYİ PARTİENSARİ BARLAS% 0,3614
BTPMEDİNE KAN% 0,218
BAĞIMSIZÖMER FARUK ÇETİNKAYA% 0,031
ERGANİ

Açılan Sandık Oranı : % 47,13
Katılım Oranı : % 69,67

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞİYAR GÜLDİKEN% 57,1815.052
AK PARTİKEMAL ATABEY% 16,094.235
HÜDA PARHASAN HAKSEVER% 11,12.922
YENİDEN REFAHABDURRAHMAN ZENGİN% 4,711.239
CHPCEVDET AKDEMİR% 4,251.120
DİĞER% 2,51662
DEVA PARTİSİSÜLEYMAN EFE% 1,64432
SAADETMEHMET BUDAK% 0,6158
İYİ PARTİFARUK YALÇIN% 0,52137
HAK-PARMUSTAFA FEHMİ YAVUZ% 0,3591
HKPABDULBAKİ GÜZEL% 0,3285
BTPREŞAT BAYRAM% 0,2362
DSPCAHİT ULAŞ% 0,2257
APNURCAN SARICAOĞLU% 0,1539
MİLLİ YOLMEHMET CEMAL TALAY% 0,0821
BAĞIMSIZHAMİT UYSAL% 0,0512
HANİ

Açılan Sandık Oranı : % 46,48
Katılım Oranı : % 71,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBESİLE NARİN% 40,192.342
AK PARTİMEHMET FATİH KAYHAN% 31,391.829
HÜDA PARİHSAN YAŞAR% 21,631.260
YENİDEN REFAHKADRİ KARADUMAN% 4,58267
CHPMEHMET İLHAMİ ÜNAL% 0,9857
SAADETMERAL EŞME% 0,4627
İYİ PARTİHAMİT KAÇAN% 0,4325
BTPDÜNDAR TOMAR% 0,2213
DSPMERYEM ULAŞ% 0,127
HAZRO

Açılan Sandık Oranı : % 97,83
Katılım Oranı : % 75,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFUAT MEHMETOĞLU% 50,533.919
DEM PARTİERHAN GÜVEN% 47,263.665
YENİDEN REFAHİSMAİL ERASLAN% 0,7558
DİĞER% 0,5240
İYİ PARTİEMİN BALIKÇI% 0,4636
BTPHASRET ASLAN% 0,1814
SAADETBEDRETTİN TAŞ% 0,1713
DSPABDULLAH TOĞAÇ% 0,1310
KAYAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 52,38
Katılım Oranı : % 60,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLŞEN SİNCAR% 68,4256.434
AK PARTİALİ RIZA FIRAT% 12,810.562
HÜDA PARMEHMET DEMİR% 7,085.842
CHPCANAN DEMİR% 4,023.318
YENİDEN REFAHMAHMUD YAHYA KILIÇ% 3,482.867
DEVA PARTİSİHEBUN AYTEKİN% 0,95785
SAADETTALİP BEKİRANLI% 0,74611
ZAFER PARTİSİMEHMET SALİH ÇETİNKAYA% 0,71587
İYİ PARTİMEHMET ÖZDAĞ% 0,41337
TKPZÜLKÜF HATUNOĞLU% 0,35288
DSPMEHMET BULDUK% 0,35286
DİĞER% 0,24200
BTPSİNAN KESKİN% 0,17144
HKPBARAN YETGİN% 0,13107
AB PARTİMUHLİS GÜZEL% 0,0862
MİLLİ YOLMEHMET ŞAH ATASOY% 0,0757
KOCAKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 58,54
Katılım Oranı : % 72,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ŞIK% 66,392.718
AK PARTİŞERAFETTİN YİĞİT% 25,261.034
YENİDEN REFAHKADİR BERAT ÖZKAYA% 4,22173
HÜDA PARMEHMET HAN KAYA% 2,0383
CHPVEYSİ KILIÇ% 1,4961
BTPFURKAN BOZTEPE% 0,3414
DSPHACI KAÇAR% 0,2711
KULP

Açılan Sandık Oranı : % 56,31
Katılım Oranı : % 67,52

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİFATMA AY% 56,785.369
AK PARTİÖMER FARUK YEPREM% 31,372.966
YENİDEN REFAHABDULHAKİM ERASLAN% 4,45421
CHPSERDAL KOÇ% 2,65251
HÜDA PARMEHMET SEKAN GÜNDÜZ% 1,46138
DİĞER% 1,45137
İYİ PARTİMEHMET SALİM CAN% 0,9489
BTPHATİCE KÜBRA KEPEKÇİ% 0,5350
SAADETNEVZAT BARAN% 0,3735
LİCE

Açılan Sandık Oranı : % 53,19
Katılım Oranı : % 76,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDİLEK DİYAR ÖZER% 88,325.700
AK PARTİABDULHALIK TUNCAY% 7,78502
DİĞER% 2,34151
YENİDEN REFAHSERVET MUTLU% 0,5636
İYİ PARTİSEZER YÜCEL% 0,4630
DEVA PARTİSİKADRİ GÜNEŞ% 0,2315
HÜDA PARÖMER TEKDAĞ% 0,149
BTPBURAK CAHİT BOZTEPE% 0,117
BAĞIMSIZMUHARREM AKGÖNÜL% 0,064
SİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 42,31
Katılım Oranı : % 67,85

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSEVİM BİÇİCİ% 67,4210.053
AK PARTİMEHMET IŞIKTAŞ% 9,621.435
DİĞER% 7,971.189
BAĞIMSIZMEHMET BAYKA% 4,32644
HÜDA PARADNAN BALYEN% 4,1611
İYİ PARTİCELAL KUTSAL% 1,76262
BAĞIMSIZMURAT ATEŞ% 1,39208
CHPÖMER ERASLAN% 1,2179
DEVA PARTİSİCEMİL BİLMEZ% 0,89132
YENİDEN REFAHCUMA ALİ ÖZTEN% 0,5887
SAADETYAŞAR KUDAT% 0,2740
BTPYUSUF ASLAN% 0,2335
BAĞIMSIZFAHRETTİN YILMAZ% 0,1421
BAĞIMSIZMEHMETSALİH GEZEN% 0,1116
SUR

Açılan Sandık Oranı : % 57,58
Katılım Oranı : % 63,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİADNAN ÖRHAN% 61,5712.723
AK PARTİMEHMET DİLEK% 21,484.439
HÜDA PARMAHMUT UÇAR% 9,641.993
CHPABDULKADİR BEDİR% 2,08429
YENİDEN REFAHMEHMET ERDEM% 1,83378
DEVA PARTİSİMUSTAFA OKAL% 0,83172
DİĞER% 0,66137
SAADETAHMET KARAAĞAÇ% 0,5103
İYİ PARTİVEYSİ BOZYIL% 0,4797
BTPMEHMET ŞAH TUTUŞ% 0,2755
ZAFER PARTİSİLOKMAN KILIÇ% 0,2144
MHPYUSUF ERDİN% 0,1736
HKPBAHTİYAR KOÇAK% 0,1632
DSPKENAN BÜYÜKKOYUNCU% 0,1327
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 64,52
Katılım Oranı : % 58,74

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAFİYE AKDAĞ% 61,4131.837
AK PARTİMUHAMMET ASENA% 19,259.983
HÜDA PARÜZEYİR YUVA% 5,662.934
CHPCEVHER SÖNMEZ% 4,372.267
YENİDEN REFAHSEMİH YILDIRIM% 3,421.772
DİĞER% 2,861.486
DEVA PARTİSİMELİS KANDEMİR% 0,77398
ZAFER PARTİSİTİMUÇİN ELVAN% 0,72373
SAADETREYHAN AKSOY% 0,46239
İYİ PARTİMEHMET SEVİM% 0,35181
DSPABDURRAZZAK BAYTOK% 0,1997
SOL PARTİÖZENÇ SEZEK% 0,1578
BTPFAYSAL ASLAN% 0,1366
YTPSERKAN KIZILTEPE% 0,1265
HKPRIZA YILDIRIM% 0,0840
AB PARTİMUHYETTİN YILDIZÖZ% 0,0630

Kaynak: AA

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