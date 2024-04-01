DİYARBAKIR SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 00:17
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 3.972
Toplam Seçmen : 1.164.129
Açılan Sandık : 3.514
Açılan Sandık Oranı : % 88,47
Kullanılan Oy : 681.126
Geçerli Oy : 635.711
Katılım Oranı : % 66,09

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİAYŞE SERRA BUCAK KÜÇÜK% 64,31408.814
AK PARTİMEHMET HALİS BİLDEN% 16,85107.147
HÜDA PARFARUK DİNÇ% 6,9944.439
YENİDEN REFAHHİKMET KAPLAN% 3,4221.727
CHPCAFER PEKDEMİR% 3,421.634
DEVA PARTİSİCENAP EKİNCİ% 1,096.934
DİĞER% 0,855.389
SAADETMUHAMMED SABIR FIRAT% 0,644.099
ZAFER PARTİSİMAHMUT TATAR% 0,53.163
İYİ PARTİAHMET ÇAKIR% 0,432.752
TKPDAVUT ŞANLI% 0,311.964
HAK-PARMEHMETŞAH EREN% 0,251.575
DSPALİ ARTUN% 0,231.432
BTPŞEYHMUS ELÇİ% 0,171.102
HKPABDURRAHMAN KAYA% 0,1632
YTPUMUT ANAR% 0,08507
VATAN PARTİSİFERDİ TANHAN% 0,07420
MİLLİ YOLMEHMET ALİ KARA% 0,06385
TKHSİBEL ALTINTAŞ% 0,06371
AB PARTİMUSTAFA MALKOÇ% 0,06370
BAĞIMSIZABDULAZİZ KIRKAN% 0,05351
MİLLETLEYLA KARAKAYA% 0,05319
BAĞIMSIZORKİDE DÜZKAYA% 0,03185
BAĞLAR

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 59,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSİRAÇ ÇELİK% 71,82100.125
AK PARTİBEDİRHAN AKYOL% 11,9816.697
HÜDA PARCENGİZ AYDIN% 6,69.207
CHPMUSTAFA AKYÜZ% 3,384.718
YENİDEN REFAHMEHMET NEZİR DURMAZ% 2,853.973
DEVA PARTİSİHAMDİN ÖZDEMİR% 0,891.240
İYİ PARTİCEMAL CEYLAN% 0,62861
SAADETAHMET BARAN% 0,52717
HKPNAİLE KOÇ EFE% 0,35488
BTPMETİN ÇELİK% 0,25354
HAK-PARHEVAL YILMAZ TEMEL% 0,22310
DSPALİ YUSUF ERASLAN% 0,21297
DİĞER% 0,17236
MİLLİ YOLFEYAT GÖÇLÜ% 0,09124
AB PARTİMAHMUT DURMAZ% 0,0574
BİSMİL

Açılan Sandık Oranı : % 90,44
Katılım Oranı : % 76,63

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMİZGİN EKİN% 66,8632.174
AK PARTİBEHİYE ARSLAN% 16,387.880
HÜDA PARALİ BİLMEZ% 7,293.507
DEVA PARTİSİŞÜKRÜ MERDANOĞLU% 4,472.149
CHPMEHMET SOYLU% 1,75841
YENİDEN REFAHFAİK KILIÇ% 1,39667
DİĞER% 0,88424
SAADETİBRAHİM ŞİMŞEK% 0,37180
BTPYUSUF TUTUŞ% 0,21103
İYİ PARTİALİ ÜNAL% 0,21102
DSPCANAN İLGİN% 0,1994
ÇERMİK

Açılan Sandık Oranı : % 88,49
Katılım Oranı : % 79,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU% 25,35.272
CHPNURETTİN AKDAĞ% 22,154.614
YENİDEN REFAHMURAT AKDAĞ% 22,14.604
DEM PARTİBERAT CAN% 20,624.295
HÜDA PARSEYFETTİN YİĞİT% 4,891.019
DİĞER% 3,8791
SAADETABDULLAH EJDER YİĞİT% 0,3471
İYİ PARTİAHMET EFETÜRK% 0,2858
DSPVEDAT KARAKAŞ% 0,2757
BTPMEHMET RAMAZAN KEBABCILAR% 0,2553
ÇINAR

Açılan Sandık Oranı : % 92,18
Katılım Oranı : % 76,68

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSEMRA AKYÜZ% 49,2914.135
AK PARTİDAVUT ARZU% 30,098.629
HÜDA PARVEDAT TURGUT% 16,084.612
YENİDEN REFAHİBRAHİM HALİL AKBULUT% 1,43409
DEVA PARTİSİMEHMET MUSTAFA DOĞAN% 0,75216
CHPHALİT KAYA% 0,68194
İYİ PARTİRAMAZAN DEMİR% 0,49142
SAADETMEHMET VEYSİ YİĞİT% 0,38109
HAK-PARSÜHEYLA BİNGÖL% 0,3396
BTPYASİN ASLAN% 0,1955
DSPDERYA ULAŞ% 0,1439
MİLLİ YOLMEHMET EYYÜP GÜMÜŞ% 0,1132
DİĞER% 0,0411
ÇÜNGÜŞ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ SUAT AKMEŞE% 46,422.845
YENİDEN REFAHZÜBEYİR ARSLANCA% 44,092.702
DEM PARTİHABİB DEMİRKOL% 3,31203
CHPGÜLER KOÇYİĞİT% 2,4147
DİĞER% 1,79110
HÜDA PARMEHMET GÜLDOĞDU% 0,5735
TKPSENAYİ YEŞİLÇİNAR% 0,4930
SAADETAYŞE DAĞ% 0,4125
İYİ PARTİMEHMET SIDDIK KARADAĞLI% 0,3421
BTPAHMET HAYDAR EŞKİ% 0,16
DSPAHMET KAPÇAK% 0,085
DİCLE

Açılan Sandık Oranı : % 53,06
Katılım Oranı : % 79,62

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHACİ AKENGİN% 46,434.280
AK PARTİFELAT AYGÖREN% 27,322.519
DİĞER% 9,58883
YENİDEN REFAHHALİT AYDIN% 6,4590
HÜDA PARALİ GÖÇTÜRK% 4,53418
BAĞIMSIZMURAT ARUKAN% 1,32122
BAĞIMSIZFERHAT DURMAZ% 1,0799
CHPMEHMET SELİM AKBAŞ% 1,0496
DEVA PARTİSİHÜSEYİN LEVENT% 0,8377
SAADETABDULVAHAP DİYAPOĞLU% 0,5147
İYİ PARTİYUNUS BAŞAL% 0,3330
HKPADNAN KAYA% 0,2220
BTPYUNUS TUTUŞ% 0,1615
APÖZGÜR KARAKUŞ% 0,19
DSPMUSTAFA BİROĞLU% 0,087
BAĞIMSIZMEHMET DOĞAN% 0,087
EĞİL

Açılan Sandık Oranı : % 76,27
Katılım Oranı : % 82,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ZÜLKÜF POLAT% 39,213.451
AK PARTİFIRAT SEYDAOĞLU% 35,363.112
SAADETMEHMET KARAKAŞ% 13,441.183
HÜDA PARALİ DURGUNSU% 4,53399
YENİDEN REFAHMAHMUT AKATAY% 3,82336
CHPAHMET AKTAY% 1,56137
DEVA PARTİSİZEYNEL BEKİL% 0,6961
İYİ PARTİENSARİ BARLAS% 0,5952
BTPMEDİNE KAN% 0,3833
DSPSAİT TUTUŞ% 0,3531
BAĞIMSIZÖMER FARUK ÇETİNKAYA% 0,076
ERGANİ

Açılan Sandık Oranı : % 77,07
Katılım Oranı : % 70,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞİYAR GÜLDİKEN% 57,2325.707
AK PARTİKEMAL ATABEY% 17,297.765
HÜDA PARHASAN HAKSEVER% 11,315.081
YENİDEN REFAHABDURRAHMAN ZENGİN% 4,522.031
CHPCEVDET AKDEMİR% 4,391.971
DEVA PARTİSİSÜLEYMAN EFE% 1,55696
DİĞER% 0,96432
SAADETMEHMET BUDAK% 0,67303
İYİ PARTİFARUK YALÇIN% 0,55248
HAK-PARMUSTAFA FEHMİ YAVUZ% 0,4178
HKPABDULBAKİ GÜZEL% 0,36160
BTPREŞAT BAYRAM% 0,24107
DSPCAHİT ULAŞ% 0,292
APNURCAN SARICAOĞLU% 0,1881
MİLLİ YOLMEHMET CEMAL TALAY% 0,0939
BAĞIMSIZHAMİT UYSAL% 0,0626
HANİ

Açılan Sandık Oranı : % 67,61
Katılım Oranı : % 72,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBESİLE NARİN% 38,353.297
AK PARTİMEHMET FATİH KAYHAN% 33,452.876
HÜDA PARİHSAN YAŞAR% 22,031.894
YENİDEN REFAHKADRİ KARADUMAN% 3,72320
CHPMEHMET İLHAMİ ÜNAL% 1,35116
İYİ PARTİHAMİT KAÇAN% 0,4135
SAADETMERAL EŞME% 0,4135
BTPDÜNDAR TOMAR% 0,217
DSPMERYEM ULAŞ% 0,087
HAZRO

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 80,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİFUAT MEHMETOĞLU% 50,184.083
DEM PARTİERHAN GÜVEN% 45,633.712
YENİDEN REFAHİSMAİL ERASLAN% 1,67136
İYİ PARTİEMİN BALIKÇI% 1,2299
BTPHASRET ASLAN% 0,4738
SAADETBEDRETTİN TAŞ% 0,4436
DSPABDULLAH TOĞAÇ% 0,3932
KAYAPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 87,17
Katılım Oranı : % 61,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİGÜLŞEN SİNCAR% 68,5894.467
AK PARTİALİ RIZA FIRAT% 12,817.637
HÜDA PARMEHMET DEMİR% 6,929.526
CHPCANAN DEMİR% 4,065.590
YENİDEN REFAHMAHMUD YAHYA KILIÇ% 3,645.021
DEVA PARTİSİHEBUN AYTEKİN% 11.384
SAADETTALİP BEKİRANLI% 0,781.074
ZAFER PARTİSİMEHMET SALİH ÇETİNKAYA% 0,72985
İYİ PARTİMEHMET ÖZDAĞ% 0,38528
TKPZÜLKÜF HATUNOĞLU% 0,34468
BTPSİNAN KESKİN% 0,19266
DSPMEHMET BULDUK% 0,18252
DİĞER% 0,15206
HKPBARAN YETGİN% 0,13180
MİLLİ YOLMEHMET ŞAH ATASOY% 0,0790
AB PARTİMUHLİS GÜZEL% 0,0679
KOCAKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 77,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET ŞIK% 72,235.276
AK PARTİŞERAFETTİN YİĞİT% 20,271.481
YENİDEN REFAHKADİR BERAT ÖZKAYA% 3,35245
HÜDA PARMEHMET HAN KAYA% 2,01147
CHPVEYSİ KILIÇ% 1,6117
BTPFURKAN BOZTEPE% 0,2921
DSPHACI KAÇAR% 0,2518
KULP

Açılan Sandık Oranı : % 86,41
Katılım Oranı : % 69,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİFATMA AY% 56,38.559
AK PARTİÖMER FARUK YEPREM% 33,255.055
YENİDEN REFAHABDULHAKİM ERASLAN% 4,7714
CHPSERDAL KOÇ% 2,35358
HÜDA PARMEHMET SEKAN GÜNDÜZ% 1,59242
İYİ PARTİMEHMET SALİM CAN% 0,78118
BTPHATİCE KÜBRA KEPEKÇİ% 0,5786
SAADETNEVZAT BARAN% 0,3147
DİĞER% 0,1523
LİCE

Açılan Sandık Oranı : % 81,91
Katılım Oranı : % 75,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDİLEK DİYAR ÖZER% 84,728.599
AK PARTİABDULHALIK TUNCAY% 10,191.034
DİĞER% 1,65167
YENİDEN REFAHSERVET MUTLU% 0,98100
İYİ PARTİSEZER YÜCEL% 0,7475
HÜDA PARÖMER TEKDAĞ% 0,6566
DEVA PARTİSİKADRİ GÜNEŞ% 0,5758
BTPBURAK CAHİT BOZTEPE% 0,3940
BAĞIMSIZMUHARREM AKGÖNÜL% 0,1111
SİLVAN

Açılan Sandık Oranı : % 63,46
Katılım Oranı : % 69,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSEVİM BİÇİCİ% 68,1515.615
AK PARTİMEHMET IŞIKTAŞ% 9,162.099
DİĞER% 6,941.589
BAĞIMSIZMEHMET BAYKA% 4,81.100
HÜDA PARADNAN BALYEN% 4,691.075
BAĞIMSIZMURAT ATEŞ% 1,64375
CHPÖMER ERASLAN% 1,31301
DEVA PARTİSİCEMİL BİLMEZ% 0,95217
İYİ PARTİCELAL KUTSAL% 0,72164
YENİDEN REFAHCUMA ALİ ÖZTEN% 0,7161
BTPYUSUF ASLAN% 0,3580
SAADETYAŞAR KUDAT% 0,3376
BAĞIMSIZFAHRETTİN YILMAZ% 0,1534
BAĞIMSIZMEHMETSALİH GEZEN% 0,1126
SUR

Açılan Sandık Oranı : % 95,67
Katılım Oranı : % 69,34

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİADNAN ÖRHAN% 63,423.321
AK PARTİMEHMET DİLEK% 20,27.432
HÜDA PARMAHMUT UÇAR% 8,893.270
CHPABDULKADİR BEDİR% 2,37872
YENİDEN REFAHMEHMET ERDEM% 1,95717
DEVA PARTİSİMUSTAFA OKAL% 0,98362
İYİ PARTİVEYSİ BOZYIL% 0,48176
SAADETAHMET KARAAĞAÇ% 0,44162
BTPMEHMET ŞAH TUTUŞ% 0,29106
ZAFER PARTİSİLOKMAN KILIÇ% 0,2697
MHPYUSUF ERDİN% 0,2487
HKPBAHTİYAR KOÇAK% 0,1971
DSPKENAN BÜYÜKKOYUNCU% 0,1657
DİĞER% 0,1554
YENİŞEHİR

Açılan Sandık Oranı : % 97,56
Katılım Oranı : % 60,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAFİYE AKDAĞ% 61,8649.439
AK PARTİMUHAMMET ASENA% 20,0916.058
HÜDA PARÜZEYİR YUVA% 5,794.629
CHPCEVHER SÖNMEZ% 4,263.404
YENİDEN REFAHSEMİH YILDIRIM% 3,362.685
DİĞER% 1,11886
DEVA PARTİSİMELİS KANDEMİR% 0,91722
ZAFER PARTİSİTİMUÇİN ELVAN% 0,83666
SAADETREYHAN AKSOY% 0,57452
İYİ PARTİMEHMET SEVİM% 0,41330
SOL PARTİÖZENÇ SEZEK% 0,19148
DSPABDURRAZZAK BAYTOK% 0,18143
BTPFAYSAL ASLAN% 0,17138
YTPSERKAN KIZILTEPE% 0,1190
HKPRIZA YILDIRIM% 0,0974
AB PARTİMUHYETTİN YILDIZÖZ% 0,0755

Kaynak: AA

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