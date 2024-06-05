DJI, Everest Dağı'nda drone teslimat testlerini başarıyla tamamladı

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Drone teslimatından çeşitli görüntüler

Çinli drone üreticisi DJI, Everest (Qomolangma) Dağı'nın Nepal tarafından ilk drone teslimat testlerini başarıyla tamamladı.

DJI, Çarşamba günü yaptığı açıklamada bu işlemle yüksek irtifada dağcılık, acil kurtarma ve çevre koruma operasyonlarını kolaylaştırmanın yolunu açtığını duyurdu.

Nisan ayında yapılan testlerde bir DJI FlyCart 30 drone'u ile üç oksijen tüpü ve 1,5 kilogram ağırlığındaki muhtelif malzemeler 5.364 metre yükseklikteki Ana Kamp'tan dünyanın en yüksek zirvesindeki Kamp 1'e (yaklaşık 6.000 metre) uçuruldu. Dönüş yolculuğunda ise zirveden aşağıya çöpler taşındı.

Verilen bilgiye göre DJI drone'u gece ya da gündüz fark etmeksizin, 12 dakika süren gidiş-dönüş seferiyle kamplar arasında 15 kilogram ağırlığında malzeme taşıyabiliyor.

Xinhua Global Servisi tarafından hazırlanmıştır.