DMD Aileleri\'nden Başkan Önal\'a Ziyaret

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Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği (DMD) üyeleri ile hastalıkla mücadele edenlerin aileleri, Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Önal, genetik rahatsızlığın etkilediği bu zorlu hastalıkla mücadele eden ailelere ellerinden gelen desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Önal, DMD hastalığı konusunda farkındalık oluşturulması için yapılacak çalışmalara katkı vereceklerini kaydetti.

Derneğin Ankara ve Kırıkkale İl Temsilcisi Osman Karadavut da desteklerinden dolayı Başkan Önal'a teşekkür etti.