Dodik Görevden Alındı - Son Dakika
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Dodik Görevden Alındı

06.08.2025 19:33
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CIK, Dodik'i OHR kararlarına saygısızlığı nedeniyle görevden aldı, 1 yıl hapis ve 6 yıl yasak cezası verildi.

Bosna Hersek Merkez Seçim Komisyonu (CIK), ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'i oy birliğiyle görevden aldı.

CIK üyeleri, Dodik'e yönelik "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak" suçundan verilen 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak kararının Temyiz Mahkemesince onanmasının ardından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplandı.

CIK oturumunun ardından yapılan açıklamada, hapis ve siyasi yasak kararı verilen Dodik'in oy birliğiyle görevden alındığı bildirildi.

Dodik, X sosyal medya hesabından yaptığı kısa paylaşımda hakaret içerikli ifadeler kullanarak, "Bu Saraybosna'nın bana yaptığı son şey olacak." dedi.

Dodik'in avukatları ise CIK'in kararına temyiz hakkı bulunduğunu belirterek, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını kaydetti.

Bu arada, itiraz süresinin ardından RS'de 90 gün sonra erken seçimin yapılması gerekiyor.

Dodik'ten referandum talebi

CIK'in kararının ardından Banja Luka kentinde basın toplantısı düzenleyen Dodik, kararı kabul etmediğini ve RS'deki görevini sürdüreceğini söyledi.

Dodik, "Beni bu göreve halk getirdi ve bu nedenle kendi kaderim için referanduma gideceğim. Diz çökmeyeceğim, mücadele edeceğim. RS için iyi zamanlar geliyor. Müslümanlarla işbirliği yapmanın olası olmadığını göstereceğim. Onlar Sırpların düşmanı." ifadelerini kullandı.

CIK'in kendisini görevden alma yetkisinin bulunmadığını iddia eden Dodik, entite kanunlarında böyle bir şeyin olmadığını öne sürdü.

Ulusal medya, Dodik'in referandum talebinin cuma günü RS Ulusal Meclisinde (NSRS) oylanacağını kaydetti.

Ayrılıkçı söylemleriyle bilenen Dodik'in OHR karşıtlığı

Bosna Hersek'te ayrılıkçı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Bosnalı Sırp lider Dodik, ülkede 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaşması ile oluşturulan OHR ve Yüksek Temsilci Christian Schmidt'i tanımadığını açıklamıştı.

Bu kapsamda, Dodik liderliğinde NSRS, Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

İhtiyaç durumunda yasa çıkartabilecek yetkiye sahip olan Schmidt ise Dodik'in bu ayrılıkçı adımlarını kabul etmemiş ve NSRS'de alınan kararları iptal etmişti.

Dodik'in, "RS, Bosna Hersek'ten ayrılır" söylemleriyle ayrılıkçı tavrını sürdürmesi üzerine "OHR kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlanmış ve hapis cezası talep edilmişti.

Aralık 2023'te başlayan dava sürecinin ardından Bosna Hersek Mahkemesi 26 Şubat'ta kararını açıklamış ve Dodik'e 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Temyize taşınan dava sürecinde Bosna Hersek Temyiz Mahkemesi ise 1 Ağustos'ta Dodik'e verilen cezayı onamıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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