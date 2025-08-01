Dodik'in Cezası Onandı

Bosna Hersek Temyiz Mahkemesi, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'e "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymamak" suçundan verilen 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak kararını onadı.

Mahkemeden yapılan açıklamada, Bosna Hersek Mahkemesinin 26 Şubat'ta Dodik için verdiği kararın onandığı duyuruldu.

Karara göre, Dodik, "OHR kararlarına saygı duymamak" suçundan 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası aldı.

Dodik, temyiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, OHR ve kararlarını tanımadıklarını yineleyerek "Bu, RS'ye bir darbedir. Kararı kabul etmiyorum. Ben başta olduğum sürece RS'de erken seçim yapılmayacak. Polisin devreye girmesini istiyorum." dedi.

Bosna Hersek medyası, Dodik'in hemen görevden alınması ve RS Başkanlığı için RS'de erken seçime gidilmesi gerektiğini belirtiyor.

Dodik'in avukatları ise Bosna Hersek Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını aktardı.

Dodik OHR kararlarına saygı duymamakla suçlanmıştı

RS Ulusal Meclisi (NSRS), Haziran 2023'te Yüksek Temsilci Christian Schmidt'in kararlarının, entitenin Resmi Gazetesi'nde yayımlanmaması yönünde karar almıştı.

Yüksek Temsilci Schmidt ise NSRS'nin bu kararını iptal ettiğini ve yürürlüğe girmeyeceğini açıklamış ancak Schmidt'in açıklamasına rağmen karar yürürlüğe girmişti.

Dodik hakkında OHR kararlarına saygı duymadığı gerekçesiyle iddianame hazırlanmış ve kabul edilen iddianame kapsamında Dodik 16 Aralık 2023'te ilk duruşması için mahkemeye gelmişti.

Bosna Hersek Mahkemesi, Dodik'i "OHR kararlarına saygı duymamak" suçundan 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezasına hükmetmişti.