Dodik'in İfadelerine Tepkiler Yağıyor - Son Dakika
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Dodik'in İfadelerine Tepkiler Yağıyor

Dodik'in Boşnaklar için sarf ettiği sözler, büyük tepkilere yol açtı; zor durumda olan Bosna Hersek'te gerginlik arttı.

30.04.2025 21:32
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Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik'in, "Bosna Hersek için çözüm, Müslümanların (Boşnaklar) eski Ortodoks dinlerine geri dönmesidir" iddiasına tepki gösterildi.

Bosna Hersek Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan Dodik, yaptığı basın açıklamasında, Bosna Hersek'teki siyasi krizin çözümü için yapıcı öneriler sunduğunu öne sürdü.

Dodik, Bosna Hersek'in dağıldığını savunarak, şunları iddia etti:

"Bosna Hersek için çözüm, Müslümanların eski Ortodoks dinlerine geri dönmesidir. Atalarınızın Osmanlı baskısıyla İslam'a geçtiğine dair kanıtlar var. Bu nedenle bu, bana göre doğru çözümdür. Tarihi veriler, günümüz Boşnaklarının atalarının Osmanlı öncesi dönemde çoğunlukla Hristiyan olduğunu fakat bunun yalnızca Ortodokslukla sınırlı olmadığını gösteriyor. İslam'a toplu geçiş ise 15. yüzyıldaki Osmanlı fethinden sonra gerçekleşti."

Dodik'in açıklamalarına tepki

Dodik'in iddialarına ülke içinden çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve siyasetçi tepki gösterdi.

Bosna Hersek İslam Birliğinden yapılan açıklamada, Dodik'in nefret söyleminde bulunduğu ve bunun da kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Dodik'in açıklamalarının 1992-1995'teki savaşta soykırım gerçekleştirenlerle aynı fikirsel düzlemde bulunduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Boşnak halkı, 30 yıl önce yok edilme girişimi ve soykırıma maruz kalmış bir topluluktur. Bu tür ifadeler, soykırımcı zihniyetin sürdüğünün en açık göstergesidir. Barışın ve geleceğin çıkarları gereği bu tehdidin durdurulması elzemdir. Devlet kurumları, mevcut yasalara uygun olarak bu açık nefret söylemini derhal yargıya taşımalı."

Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Boşnak Üyesi Denis Becirovic de ülkenin, 1995'ten sonra en ciddi güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Becirovic, Bosna Hersek'teki krizin tek sorumlusunun Dodik olduğunu kaydederek, RS'deki kurumların ülkenin anayasal düzenini ve barışı baltaladığını ifade etti.

Bosna Hersek'teki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisinden (SDA) yapılan açıklamada, Dodik'in ifadelerine tepki gösterilerek, Boşnakların dinlerine karşı nefret tohumları eken mesajlar verildiği, bunun da 1990'larda ülkede yaşanan savaştaki soykırımı hazırlayan açıklamalarla aynı olduğu vurgulandı.

Öte yandan ulusal basın, Dodik hakkında uluslararası yakalama emri çıkartılmasına ilişkin verilen ret kararının gözden geçirilmesi için Interpol'e yapılan başvurunun da reddedildiğini duyurdu.

Bosna Hersek'teki siyasi gerginlikte neler oldu?

Bosna Hersek Mahkemesi, ayrılıkçı söylemleriyle gündeme gelen Dodik hakkında, "Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) kararlarına saygı duymadığı" gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 6 yıl siyasi yasak cezası vermişti.

Mahkeme kararının hemen ardından RS Ulusal Meclisi (NSRS), devlet kurumları olan Bosna Hersek Yüksek Yargı ve Savcılık Konseyi (VSTV), Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek Mahkemesi ve Bosna Hersek Araştırma ve Koruma Ajansının (SIPA) RS entitesindeki faaliyetlerini yasaklamış, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, söz konusu kararları iptal etmişti.

Dodik, tüm uyarılara rağmen ayrılıkçı adımlarına devam ederek NSRS'de sözde yeni bir anayasanın görüşüleceğini belirtmiş, bu yeni düzenlemede "RS'nin kendi kaderini tayin etme hakkı" ve "RS Ordusu kurulması" gibi "ayrılıkçı" maddelerin bulunduğu ifade edilmişti.

Bosna Hersek Savcılığı ise "anayasal düzeni tehdit etmek" suçlamasıyla Dodik, NSRS Başkanı Nenad Stevandic ve RS Başbakanı Radovan Viskovic hakkında gözaltı kararı vermişti. Gözaltı kararına uymayan bu isimler için yurt içi yakalama emri çıkarılmıştı.

Dodik ve Stevandic ise yurt içi yakalama kararına rağmen birçok kez Bosna Hersek sınırından çıkış yaparak Sırbistan, İsrail ve Macaristan'ı ziyaret etmişti.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, Güncel, Sözler, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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