Dodurga\'da Halkla Buluşma Toplantısı

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinde halkla buluşma toplantısı yapıldı.

Halk Kütüphanesi'ndeki toplantıda Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkcı vatandaşların taleplerini aldı, sorularını yanıtladı.

Başkan Kaşıkcı, yerel seçimlerden bu yana geçen süredeki icraatlarını vatandaşlarla paylaşarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Aynı zamanda vatandaşların şikayet ve taleplerini de dinleyen Başkan Kaşıkçı, toplantının belde adına oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Kaşıkcı, "Bu tür toplantılarla hem yaptıklarımızı anlatıyoruz hem de halkımızın sesine kulak veriyoruz. Bu buluşmaları her altı ayda bir düzenli olarak gerçekleştirmeyi planlıyoruz." dedi.