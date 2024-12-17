Dodurga\'da "Yerli Malı Haftası" yöresel ürünlerle kutlandı

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Çorum'un Dodurga ilçesinde öğrenciler Yerli Malı Haftası'nı ilçede üretilen yöresel ürünlerle kutladı.

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Dodurga Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'nda etkinlik düzenlendi.

Öğrencilerin aileleriyle birlikte evlerinde hazırlayıp getirdiği yiyecekler, okulun bir sınıfında açık büfe olarak sunuldu.

Okulun girişinde ise Dodurga'da üretilen Dodurga pirinci, Dodurga bey ayvası, ceviz, erişte, kuşburnu ve reçel çeşitleri ile çeşitli meyvelerden elde edilen meşrubatların yer aldığı "Dodurga yerli malı ürünleri" köşesi oluşturuldu.

Dodurga İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Özüdoğru da okulu ziyaret ederek, öğrencilerin yerli malı sevincine ortak oldu.

Özüdoğru, her yıl 12-18 Aralık'ın Türkiye'de Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak kutlandığına işaret etti.

Bu hafta etkinlikler düzenlendiğini belirten Özüdoğru, ilçedeki etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Özüdoğru, Şehit Murat Alıcı Ortaokulu'nda oluşturulan yerli malı ürünleri köşesiyle Dodurga'da üretilen ürünlerin çocuklara tanıtıldığını sözlerine ekledi.