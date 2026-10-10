Dodurga Kaymakamı Tokur, çeltik üreticilerini ziyaret edip bol kazançlı hasat diledi

Dodurga Kaymakamı Tokur, çeltik üreticilerini ziyaret edip bol kazançlı hasat dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, çeltik hasadı yapan üreticilerle tarlada bir araya geldi. Tokur, bereketli ve kazançlı bir sezon temennisinde bulunarak çeltiğin ilçe ekonomisindeki yerini vurguladı; devletin üreticinin yanında olduğunu söyledi.
Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur, çeltik hasadı yapan çiftçileri ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Tokur, arazide bir araya geldiği çiftçilerle sohbet etti.
Üreticilere bereketli ve bol kazançlı hasat sezonu dileyen Tokur, çeltiğin ilçe ekonomisi için önemli olduğunu vurguladı.
Tokur, devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA
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