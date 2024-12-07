Doha'da Suriye Toplantısı

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Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Suriye'de, siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemine değinilerek, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine destek beyan edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Bakan Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Astana Formatında, Doha'da bir araya geldi.

Kaynaklar, toplantıda sahadaki durumun ele alındığını ve toplantının yapıcı bir görüşme olduğunu belirtti.

Görüşmede, siyasi sürecin yeniden başlatılmasının önemine değinildiğini aktaran kaynaklar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca hareket edilmesi gerektiği vurgulayarak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine destek beyan edildiğini kaydetti.