Doha'da Yeni Yıl İzdihamı: Onlarca Yaralı

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DOHA, 1 Ocak (Xinhua) -- Katar'ın başkenti Doha'daki yeni yıl kutlamaları sırasında meydana gelen izdihamda onlarca kişi yaralandı.

Görgü tanıklarının Xinhua'ya verdiği bilgilere göre izdiham, Lusail Bulvarı yakınındaki metro istasyonunda yaşandı.

Basında yer alan haberlere göre acil sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde tedavi etti.

Doha'nın kuzeyinde bulunan Lusail Bulvarı son iki yıldır yeni yıl kutlamalarına ev sahipliği yapıyor.

Yerel yetkililer henüz konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.