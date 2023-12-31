Çin\'de Gupo Dağı üzerindeki dolunay manzarası hızlandırılmış video ile kaydedildi

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1. Dolunay manzarasının çeşitli görüntüleri
Çin'in Guangxi bölgesinde bulunan Gupo Dağı'nın üzerinde yükselen dolunayın çarpıcı manzarası hızlandırılmış bir video ile kaydedildi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangxi'den bildiriyor.
(XHTV)
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