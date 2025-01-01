Domatesleri döken pazarcılara tepki
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta pazarcı esnafının satılamayan domatesleri pazaryerine dökmesi, vatandaşların tepkisine neden oldu. Bir mahalle sakini, cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşarak, israfa dikkat çekti ve pazarcılara tepki gösterdi.
Olay, Onikişubat ilçesi Piri Reis Mahallesindeki semt pazarı alanında yaşandı. Pazartesi günleri kurulan semt pazarına giden bir vatandaş çevreye dökülen domatesleri gördü. Cep telefonu ile dökülen domatesleri görüntüleyen vatandaş, domateslerin dökülmesine tepki gösterdi.
Görüntülerde, pazarcıların tezgahlarında kalan domatesleri yere döktükleri görüldü.
Görüntü çekimini yapan vatandaş, "Arı domatesleri dökülmüş 300 kilogram domatesi çöpe atılmış. Bunların biraz daha uygun fiyata verilse de vatandaş alsa olmaz mı yazık günah" diye tepki gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Domates İsyanı: Pazarcılar Tepkileri Üstüne Dökme Yaptı - Son Dakika
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