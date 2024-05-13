Down Sendromlu Genç, Fotoğraflarıyla Farkındalık Oluşturuyor - Son Dakika
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Down Sendromlu Genç, Fotoğraflarıyla Farkındalık Oluşturuyor

Down Sendromlu Genç, Fotoğraflarıyla Farkındalık Oluşturuyor

Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu Volkan Niyazi Madaslı, çektiği fotoğraflarla sergiler açıp özel bireyler için farkındalık oluşturuyor. Madaslı, fotoğrafçılık alanında kendini geliştirerek 4 fotoğraf sergisi açtı. Madaslı'nın annesi, oğlunun fotoğraf çekmeye başlamasıyla öz güven kazandığını ve özel gereksinimli bireylerin yeteneklerini keşfetmeleri gerektiğini vurguladı.

13.05.2024 14:51
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Tekirdağ'da yaşayan 20 yaşındaki down sendromlu Volkan Niyazi Madaslı, çektiği fotoğraflarla sergiler açıp özel bireyler için farkındalık oluşturuyor.

Ortaokuldayken katıldığı bir programda etkilendiği fotoğraf eğitmeni ve sanatçı Gılcan Mete Delibay'dan eğitim alan Madaslı, fotoğrafçılık alanında çalışmaya başladı.

Kısa sürede yaptığı çalışmalarla kendini geliştiren Madaslı, Delibay'ın da yardımıyla 4 fotoğraf sergisi açtı.

Volkan Niyazi Madaslı, AA muhabirine, fotoğraf çekmeyi çok sevdiğini söyledi.

Her zaman kendisini geliştirmek için gayret ettiğini belirten Madaslı, "Fotoğraf çekmek çok güzel. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. En çok da insan fotoğrafları, portre fotoğraf çekmeyi seviyorum. Çektiğim fotoğraflardan sergi açınca mutlu oldum. Yeni fotoğraf sergileri de gelecek." dedi.

Madaslı'nın annesi ve aynı zamanda Trakya Down Sendromlu ve Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Zehra Metin Özen de oğlunun fotoğraf çekmeyi çok sevdiği için kısa sürede kendini geliştirdiğini dile getirdi.

Volkan'ın açtığı sergilerle farkındalık oluşturmak istediğini belirten Özen, "Sergilerinde özel bireylere dikkat çekilmesi için gayret gösterdi. Özel gereksinimli bireylerin de bizden farklı gözü olabileceği, onların da bir şeyleri başarabileceği ve ortaya bir ürün koyabileceklerini göstermek istedik." diye konuştu.

Özen, özel gereksinimli bireylere karşı daha duyarlı olunması gerektiğini ve fırsat verilince onların da bir şeyleri başarabildiğini ifade etti.

Oğlunun fotoğraf çekmeye başladıktan sonra öz güven kazandığını belirten Özen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Fotoğraf çekmeye başladıktan sonra farklı bir gözü olduğunu fark ettik. Ortamlarda daha rahat davranmaya başladı. İnsanların arasına girerek rahatça iletişim kurabiliyor. Özel gereksinimli bireyleri sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetlerden ön plana çıkartmalıyız. Hepsinin kendine özgü yeteneği muhakkak var ve o yeteneği keşfetmesini sağlamalıyız. Aileler çocuklarını sosyal faaliyetlere katmaya çalışsın. Biz dernek olarak her zaman ailelere destek oluyoruz."

Kaynak: AA

Tekirdağ, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Down Sendromlu Genç, Fotoğraflarıyla Farkındalık Oluşturuyor - Son Dakika

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