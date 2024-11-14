Down Sendromlu Hüseyin’in Güreş Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Down Sendromlu Hüseyin’in Güreş Sevinci

Hüseyin Yılmaz, ağabeyiyle güreş antrenmanlarına katılarak sosyal hayatına renk katıyor.

14.11.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde yaşayan down sendromlu gencin yüzü 7 yıldır güreş ile gülüyor.

Ağabeyi Ufuk Yılmaz'ın yaklaşık 8 yıl önce güreşe başlamasının ardından down sendromlu kardeşi Hüseyin de güreş yapmak istedi.

Bunu duyan güreş antrenörü Hakkı Karabakal, down sendromlu Hüseyin Yılmaz'ı antrenmana davet etti.

Karabakal, Hüseyin'in antrenmanlarda çok mutlu olduğunu görmesi üzerine tüm antrenmanlara ağabeyi Ufuk ile birlikte katılmasını istedi.

Ağabey kardeş haftanın üç günü antrenman için Hanönü ilçesinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Taşköprü ilçesine gidiyor.

Ufuk, down sendromlu kardeşi için elinden gelen fedakarlığı gösterirken Hüseyin'in antrenmanlardaki mutluluğu ise tüm ekibin yüzünü güldürüyor.

Ufuk Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin 22, kardeşinin ise 16 yaşında olduğunu söyledi.

Antrenörü Hakkı Karabakal sayesinde güreşe başladığını anlatan Yılmaz, "Ben güreşe giderken Hüseyin sürekli 'Beni de götür' diyordu. O şekilde biz de götürdük. Hakkı hocam çok yardımcı oldu." dedi.

"Kardeşimi sosyalleştirmek böyle aktivitelere sokmak benim için ayrı bir güzellik"

Kardeşinin güreş yapmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Beni gururlandırıyor. Ben eve gittiğimde tokalaşmak yerine el ense ile eve giriyorum. Anlatılacak bir duygu ya da his değil, bambaşka. Kelimelerle ifade edilmiyor. Kardeşimi sosyalleştirmek böyle aktivitelere sokmak benim için ayrı bir güzellik. Mümkün olduğunca elimden geldiğince daha fazla yere Hüseyin'in ismini yazdırmak istiyorum."

Hanönü ilçesinden antrenmanların yapıldığı Taşköprü ilçesine kendi imkanlarıyla geldiğini belirten Yılmaz, "Kendi imkanlarımla geliyorum. Mümkün olduğunca sık gelmeye çalışıyorum. İmkanlar kısıtlı olduğu için zorlanıyoruz. Elimden geldiğince geliyorum. Her akşam Hüseyin ile evde kendi antrenmanımız var." diye konuştu.

"Maçtan sonra geldi elimi öptü o her şeye bedeldi"

Antrenör Hakkı Karabakal ise Hüseyin ile yaklaşık 7 yıldır antrenman yaptıklarını söyledi.

Hüseyin'i sosyalleştirmek için antrenmanlara aldığını ifade eden Karabakal, şunları kaydetti:

"Kastamonu'da okullar arasında birinci olduk. Buraya gelmediği zaman ağlıyor evde. Abisi de her akşam buraya getirmeye çalışıyor. Huzuru farklı bir şey. Bir sarılması yetiyor. Maçtan sonra geldi elimi öptü o her şeye bedeldi. Özel sporcularda güreş lisansı yok. Federasyonumuzun da yardımıyla gücümüzün yettiği kadar yardımcı olacağız. Sosyalleşsin, kendini aşsın diğer branşlara yönlendireceğiz, belki atletizm olur, gülle atma olur."

Kaynak: AA

kastamonu, Hanönü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Down Sendromlu Hüseyin’in Güreş Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:26 SGK: ABB’nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL’den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL’ye yükseldi SGK: ABB'nin borcu son 7 ayda 4,5 milyar TL'den, eylül ayı itibarıyla 8,8 milyar TL'ye yükseldi
11:15 Bakan Tekin’den CHP’li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt Bakan Tekin'den CHP'li milletvekillerinin sözlerine çok konuşulacak yanıt
10:25 Buca Belediyesi’ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı Buca Belediyesi'ndeki grev ilçeyi çöple kaplarken başkan yardımcısı canlı yayında fal baktı
10:02 Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi Karısını kemerle boğarak öldürdü, intihar etmek istedi
09:56 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz 134 ayrı dosyadan 84 yıl hapis cezası olan firari: Adaletten kaçılmaz, polisimizi seviyoruz
16:00 Antalya’da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu Antalya'da bir apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu
16:00 Bahis soruşturmasında flaş gelişme Batuhan Karadeniz’in sosyal medya hesapları kapatılacak Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Batuhan Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatılacak
15:58 Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı Fenerbahçe, devre arasının ilk transferini şimdiden yaptı
15:54 Alişan’dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu Alişan'dan çok konuşulacak Fenerbahçe kadrosu
15:44 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’tan ayrılıyor mu Hasan Arat’tan tartışmaları bitirecek sözler Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'tan ayrılıyor mu? Hasan Arat'tan tartışmaları bitirecek sözler
15:37 TFF, Montella’nın Roma’ya gideceği iddialarına son noktayı koydu TFF, Montella'nın Roma'ya gideceği iddialarına son noktayı koydu
15:34 Yabancı hakem mi geliyor TFF Başkanı açıkladı Yabancı hakem mi geliyor? TFF Başkanı açıkladı
15:33 MHP’nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?
15:33 Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı Dev havayolu şirketi iflasını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 11:39:49. #1.12#
SON DAKİKA: Down Sendromlu Hüseyin’in Güreş Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.