Dron Eğitim Programı Başlıyor

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğinde yeni nesil habercilik için "Dron Destekli Habercilik ve İHA-1 Ticari Pilot Eğitim Programı" kapsamında basın mensuplarına dron eğitimi verileceği bildirildi.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle arasında, yeni nesil habercilik eğitim programı kapsamında protokol imzaladı.

Protokol kapsamında Samsun'da görev yapan basın mensupları, kamu kurumlarının basın birimleri çalışanları ve iletişim fakültesi öğrencilerinden oluşan 30 kişilik gruba, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı kurumlar aracılığıyla 32 saatlik İHA-1 Ticari Pilotluk Eğitimi ve 8 saatlik dron ile turizm tanıtımı temalı medya çekimi eğitimi verilecek.

Eğitim sonunda katılımcılar, dron teknolojilerini profesyonel düzeyde kullanabilmelerine olanak sağlayan sertifika ve ehliyet almaya hak kazanacak.

Ayrancı, iletişim teknolojilerinin hızla geliştiği bir dönemde geleneksel habercilik anlayışına yenilik katmak ve yerel basının dijital yetkinliklerini artırmanın büyük önem taşıdığını belirterek, "Bu proje sayesinde yalnızca habercilik değil, turizm tanıtımı, kriz iletişimi ve kamu bilgilendirmesi gibi pek çok alanda nitelikli içerik üretimi desteklenecek. Dron teknolojisinin etkin kullanımıyla bölgemizin doğal güzelliklerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sunacağız. Gazetecilerimizin ve iletişimcilerimizin sektörde daha güçlü ve görünür olmalarını desteklemek istiyoruz." dedi.

Ayrancı, projenin bölgedeki diğer iletişim birimleri ve yerel medya kuruluşları için de model oluşturmasını hedeflediklerini dile getirerek, "Ayrıca projenin katılımcılara sağlayacağı teknik bilgi birikiminin sektörde yaygınlaşmasıyla bölgedeki medya kapasitesi sürdürülebilir şekilde artacak. Proje sonunda katılımcıların yalnızca birer haberci değil, aynı zamanda turizm elçileri ve dijital medya üreticileri olarak daha aktif roller üstlenmeleri mümkün olacak. Gerek afet zamanlarında kriz haberciliği gerekse kültürel mirasın tanıtımı gibi alanlarda yeni nesil içerik üreticiliğine dayalı kalkınma perspektifiyle hayata geçirilen projenin, Orta Karadeniz Bölgesi'nin tanıtım, istihdam ve dijital dönüşüm hedeflerine katkı sunması bekleniyor." diye konuştu.

Dicle ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yerel Kalkınma Hamlesi vizyonu çerçevesinde ajansın yenilikçi projelere katkı sunduğunu vurgulayarak, "OKA olarak yalnızca sanayi ve üretim değil, aynı zamanda kültür, turizm ve iletişim gibi alanlarda da bölgesel kalkınmayı destekleyen projeleri önceliklendiriyoruz. Bu eğitim programı, dijitalleşme, istihdam ve turizm tanıtımı gibi çok boyutlu etki potansiyeline sahip. Bölgedeki potansiyelin önemli mecralarda stratejik olarak görünür kılınmasında önemli bir kaldıraç olacak. Özellikle turizm tanıtımında dron ile yapılacak kaliteli ve özgün çekimlerin bölge destinasyonlarının marka değerini artıracağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

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